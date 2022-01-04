أسرار نجاح طريقة عمل البيتي فور في المنزل بمكونات بسيطة تزامناً مع قدوم الأعياد

نستعرض معكم أسرار نجاح طريقة عمل البيتي فور، حيث تكون طريقة عمل البيتي فور من أسهل الطرق فهو يعتبر من أسهل الحلويات ويتميز بطعمه الشهي والرائع ويتم عمله في المناسبات مثل الأعياد وخاصة في عيد الفطر ويتم عمله في المنزل بكل سهولة دون عناء وبمقادير سهلة جدا وسوف نتعرف على طريقة عمله من خلال هذا المقال.

أسرار نجاح طريقة عمل البيتي فور

يكون البيتي فور نوع من أنواع البسكوت الخفيف ويحبه الجميع الكبار والصغار وخاصة الأطفال ويتم عمله في المنزل بمكونات سهلة جدا وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-

٢كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من قشر البرتقال.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر بودرة.

٢بيضة.

إحضار المربى أو الشكولاتة للتزيين حسب الرغبة.

ملحوظة:- يجب استخدام كوب واحد في المعيار مع جميع المكونات.

يتم تحضير البيتي فور في المنزل بكل سهولة دون أي جهد أو تعب فهو من أفضل مخبوزات البسكوت التي يمكن أن تتذوقها في حياتك وتكون طريقة تحضيره وفقا للمكونات السابقة فيجب علينا أتباع الخطوات التالية:-