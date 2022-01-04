أسرار نجاح طريقة عمل البيتي فور في المنزل بمكونات بسيطة تزامناً مع قدوم الأعياد

نستعرض معكم أسرار نجاح طريقة عمل البيتي فور، حيث تكون طريقة عمل البيتي فور من أسهل الطرق فهو يعتبر من أسهل الحلويات ويتميز بطعمه الشهي والرائع ويتم عمله في المناسبات مثل الأعياد وخاصة في عيد الفطر ويتم عمله في المنزل بكل سهولة دون عناء وبمقادير سهلة جدا وسوف نتعرف على طريقة عمله من خلال هذا المقال.أسرار نجاح طريقة عمل البيتي فور
يكون البيتي فور نوع من أنواع البسكوت الخفيف ويحبه الجميع الكبار والصغار وخاصة الأطفال ويتم عمله في المنزل بمكونات سهلة جدا وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-مكونات البيتي فور
- ٢كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة من قشر البرتقال.
- ملعقة فانيليا.
- ملعقة بيكنج بودر.
- نصف كوب سكر بودرة.
- ٢بيضة.
- إحضار المربى أو الشكولاتة للتزيين حسب الرغبة.
ملحوظة:- يجب استخدام كوب واحد في المعيار مع جميع المكونات.طريقة تحضير البيتي فور
يتم تحضير البيتي فور في المنزل بكل سهولة دون أي جهد أو تعب فهو من أفضل مخبوزات البسكوت التي يمكن أن تتذوقها في حياتك وتكون طريقة تحضيره وفقا للمكونات السابقة فيجب علينا أتباع الخطوات التالية:-
- نحضر وعاء.
- نضع به البيض ونقوم بخفقة مع الفانيليا وقشر البرتقال.
- نضع الزبدة ونقوم بخفقها مع البيض حتى يصبح القوام كريمي.
- نقوم بعد ذلك بوضع السكر البودرة حتى تتجانس المكونات.
- ونستخدم في ضرب المضرب الكهربائي.
- نحضر أناء اخر ونضع به الدقيق مع البيكنج بودر ونقوم بنخلهم جيدا.
- نضع المكونات الجافة على المكونات السائلة .
- نقوم بخلط المكونات جيدا وبهدوء حتى نحصل على قوام ناعم وهش.
- نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة على الأقل.
- نقوم بإحضار العجينة ونقطعها بأشكال مختلفة حسب الرغبة يمكن أن تشكل باليد ويمكن أن تشكل بواسطة المكينة.
- تكون أشكال البيتي فور دوائر ونجوم وكرات صغيرة.
- توضع أوراق الزبدة في صينية ثم نضع عليها البيتي فور.
- يجب ان تكون الفرن ساخنة على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- نوضع الصواني بالفرن لمدة عشر دقائق.
- بعد أن نخرجها نتركها حتى تبرد ثم نقوم بتزينها.
- حيث نقوم بإحضار كل قطعة ودهنها من الظهر بالشكولاتة أو المربى ثم نلزقها في القطعة الأخرى.
- يمكن أن نرش عليهم جوز الهند أو الفوريمثل.
- بعد ذلك نقوم بتقديمها في أطباق مع الشاي الساخن وبالهناء والشفاء.
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نستعرض معكم أسرار نجاح طريقة عمل البيتي فور، حيث تكون طريقة عمل البيتي فور من أسهل الطرق فهو يعتبر من أسهل الحلويات ويتميز بطعمه الشهي والرائع ويتم عمله في المناسبات مثل الأعياد وخاصة في عيد الفطر ويتم عمله في المنزل بكل سهولة دون عناء وبمقادير سهلة جدا وسوف نتعرف على طريقة عمله من خلال هذا المقال.أسرار نجاح طريقة عمل البيتي فور
يكون البيتي فور نوع من أنواع البسكوت الخفيف ويحبه الجميع الكبار والصغار وخاصة الأطفال ويتم عمله في المنزل بمكونات سهلة جدا وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-مكونات البيتي فور
- ٢كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة من قشر البرتقال.
- ملعقة فانيليا.
- ملعقة بيكنج بودر.
- نصف كوب سكر بودرة.
- ٢بيضة.
- إحضار المربى أو الشكولاتة للتزيين حسب الرغبة.
ملحوظة:- يجب استخدام كوب واحد في المعيار مع جميع المكونات.طريقة تحضير البيتي فور
يتم تحضير البيتي فور في المنزل بكل سهولة دون أي جهد أو تعب فهو من أفضل مخبوزات البسكوت التي يمكن أن تتذوقها في حياتك وتكون طريقة تحضيره وفقا للمكونات السابقة فيجب علينا أتباع الخطوات التالية:-
- نحضر وعاء.
- نضع به البيض ونقوم بخفقة مع الفانيليا وقشر البرتقال.
- نضع الزبدة ونقوم بخفقها مع البيض حتى يصبح القوام كريمي.
- نقوم بعد ذلك بوضع السكر البودرة حتى تتجانس المكونات.
- ونستخدم في ضرب المضرب الكهربائي.
- نحضر أناء اخر ونضع به الدقيق مع البيكنج بودر ونقوم بنخلهم جيدا.
- نضع المكونات الجافة على المكونات السائلة .
- نقوم بخلط المكونات جيدا وبهدوء حتى نحصل على قوام ناعم وهش.
- نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة على الأقل.
- نقوم بإحضار العجينة ونقطعها بأشكال مختلفة حسب الرغبة يمكن أن تشكل باليد ويمكن أن تشكل بواسطة المكينة.
- تكون أشكال البيتي فور دوائر ونجوم وكرات صغيرة.
- توضع أوراق الزبدة في صينية ثم نضع عليها البيتي فور.
- يجب ان تكون الفرن ساخنة على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- نوضع الصواني بالفرن لمدة عشر دقائق.
- بعد أن نخرجها نتركها حتى تبرد ثم نقوم بتزينها.
- حيث نقوم بإحضار كل قطعة ودهنها من الظهر بالشكولاتة أو المربى ثم نلزقها في القطعة الأخرى.
- يمكن أن نرش عليهم جوز الهند أو الفوريمثل.
- بعد ذلك نقوم بتقديمها في أطباق مع الشاي الساخن وبالهناء والشفاء.