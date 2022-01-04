أقوي زيوت طبيعية سحرية لعلاج الآم المفاصل وخشونة الركبة وتسكين الآلام بشكل سريع

من أمراض المفاصل الأكثر شيوعا بين الناس هي خشونة الركبة وإلتهاب في المفاصل حيث أنها من الأمراض المزمنة والتي يعاني منها عدد كبير من الناس سواء الرجال أو السيدات وإلتهاب المفاصل قد يصيب أي مفصل في الجسم، ولكن الأكثر إنتشارا يكون في الركبة أو الرقبة أو الظهر وخشونة الركبة تحدث أحيانا نتيجة إحتكاك العظمتين ببعضهم مما يؤدي هذا الشيء إلي الشعور بالألم وقد توجد بعض العوامل أو الأسباب التي لها دور كبير جدا في الإصابة بإلتهاب المفاصل وخشونة الركبة، ومن أهم هذه العوامل هي التقدم في السن وهذا يعني عند الدخول في مرحلة الشيخوخة قد يصيب الإنسان أحيانا بخشونة في الركبة وأيضا من ضمن العوامل هي الزياده في الوزن.

حيث أنها من أكثر العوامل التي لها دور كبير في الإصابة بخشونة الركبة بسبب زيادة الضغط على المفاصل مما يؤثر على الركبتين وأحيانا ما يحدث بسبب عوامل وراثية حيث أن العامل الوراثي له دور في حدوث المشكلة، ومن المعروف أن مشكلة خشونة الركبة تحدث عند السيدات بنسبة أكبر وبالنسبة للرجال قد تصيب لاعبين كرة القدم أو الذين يقومون برفع الأثقال وقد يشعر الإنسان الذي يصاب بخشونة الركبة أو إلتهاب المفاصل بألم مفاجئ في الركبة وخاصة عند الإستيقاظ من النوم مباشرة أو عند الجلوس لفترة طويلة دون حركة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الصندل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الروزماري.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الصندل وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الروزماري وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ويتم خلط جميع الزيوت مع بعضها ونضعها على الركب بالتدليك عليها أو نقوم بعمل مساج عليها قبل النوم مباشرة.

مكونات علاج طبيعي لآلام المفاصل وخشونة الركبةطريقة عمل علاج طبيعي لآلام المفاصل وخشونة الركبة