سر قرمشة القرنبيط المقلي بدون ما يشرب زيت نهائي بطريقة صحية وطعم جنان

يعتبر القرنبيط من أكثر الخضروات التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية فهو غني جدا بالبروتينات والفيتامينات والحديد وغير ذلك الكثير حيث أنه من الخضروات التي يزداد وجودها في فصل الشتاء، فقط وقد توجد عدة طرق لعمل القرنبيط ومنها مخلل القرنبيط والقرنبيط المقلي والقرنبيط البانيه، ويوجد غير ذلك العديد ولكن الوصفة المحببة التي يعشقها كل الناس وبالتحديد صغار السن هي القرنبيط.

ثمرة واحدة من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من البقدونس والشبت المفروم.

ثلاث فصوص من الثوم.

في البداية يتم تقطيع ثمرة واحدة من القرنبيط بالشكل المرغوب فيه ونضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى يتم غليانها وعند غليان الماء نضع قطع القرنبيط ونضيف إليها رشة من الملح والكمون.

وعند سلق القرنبيط جيدا يتم رفعه من على النار ووضعه فى مصفاة للتخلص من الماء التي توجد به وبعد ذلك يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق وأربع ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة الجافة ونضيف كمية مناسبة من البقدونس والشبت المفروم ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بإضافة الماء بشكل تدريجي للحصول على عجينة سائلة قليلا.

ونضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونتركه حتى يتم تسخينه وبعد تسخين الزيت نضع قطع القرنبيط المسلوق في العجينة ونضعه في الزيت السخن وعندما يكون باللون الذهبي يتم إخراجه ووضعه في طبق مناسب ويتم تقديمه.

مكونات عمل القرنبيط المقلي بدون أن يمتص زيتطريقة عمل القرنبيط المقلي بدون أن يمتص زيت