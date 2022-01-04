أعملي صينية الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة طرية ومورقة بطعم مقرمش من بره

من أجمل الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس هي صينية الجلاش باللحمة المفرومة حيث أنها تتميز بطعم لذيذ وجميل ومن الممكن أن نقوم بعملها بكل سهولة فهي من ضمن الأكلات الخفيفة والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، لأن المكون الأساسي بها هو اللحمة المفرومة فهي غنية جداً بالبروتين.

مكونات صينية الجلاش باللحمة المفرومة

إليكي مكونات عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة.

2 باكيت من الجلاش.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

نصف كوب كبير من عصير الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

كمية مناسبة من السمنة.

نقوم بتجهيز اللحمة المفرومة في البدايه وهذا من خلال وضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من السمن ثم نضع حبتان من البصل ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم، ثم نضيف في ربع كيلو من اللحمة المفرومة ويتم تقليبهم مع بعض ونضع نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضع نصف كوب كبير من عصير الطماطم ونتركهم على النار لمدة 10 دقائق ثم نرفعها من على النار.

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بكمية من السمنة ونقوم بتجهيز رقائق الجلاش.

ونضع نصف كمية رقائق الجلاش حيث نضع بين كل طبقة وآخرى ملعقة كبيرة من السمنة ونضع كمية اللحمة المفرومة وبعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الجلاش ونضع ملعقة كبيرة من السمنة بين كل طبقة وآخرى بنفس الطريقة.

ثم يتم تقطيع الجلاش على شكل مربعات ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة أو أكثر حتى يتغير لونها ثم يتم إخراجها وتقديمها مباشرة.

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة