حتي لو كانت سواد الفحم بكريم الزبادي والنشا تخلصي من أسمرار الرقبة وأجعليها بيضة كالقشطة

تسعى جميع الفتيات في الحصول على إستخدام أفضل الأشياء التي تساعد على تبييض الرقبة حيث أن الرقبة من الأماكن التي يظهر بها اللون الأسمر بشكل واضح وهذا الشيء تعاني منه عدد كبير من السيدات أو الفتيات، لذلك يلجأون إلى إستعمال أنواع معينة من كريمات التفتيح التي تعمل على تبييضها بشكل سريع ولكن بسبب إحتواء هذه الكريمات على مواد كيميائية ضارة قد تظهر آثار سلبية غير مرغوب فيها على الرقبة وبالتالي تتجنب جميع الفتيات بأستخدام هذه الكريمات الضارة، فتقوم بالبحث جيدا عن إستخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبيرعلى تفتيح الرقبة والتخلص من اللون الأسمر منها.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقتان صغيرتان من الزبادي ونضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة للحصول على خليط متماسك قليلا ثم يتم غسل الرقبة بالماء الدافئ ونضع هذه الخلطة عليها ويتم توزيعها بشكل جيد ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

ثم نقوم بغسل الرقبة بإستخدام الماء البارد ويتم تجفيفها من الماء ونضع عليها كمية من كريم مرطب مناسب ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وتوجد خلطة طبيعية آخرى لتبييض الرقبة وهي عبارة عن ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون، ونقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها في طبق ويتم غسل الرقبة أولا بإستخدام الماء الدافئ وبعد ذلك يتم وضع الخلطة على الرقبه ونتركها حتى تجف تماما ثم يتم التدليك عليها بلطف ونقوم بغسلها بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

مكونات خلطة الزبادي والنشا لتبييض الرقبةطريقة عمل خلطة الزبادي والنشا لتبييض الرقبة