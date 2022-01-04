سحر مفعول ملعقة النشا والزبادي لتبييض تحت الإبط وإزالة الأسمرار في دقائق معدودة

من أكثر الأماكن التي تعاني منها جميع الفتيات والسيدات بسبب وجود اللون الاسمر هي منطقة تحت الإبط وقد توجد عدة عوامل تعمل علي وجود هذا اللون في هذه المنطقة ومن ضمن هذه العوامل قد يحدث نتيجة الإحتكاك وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد فهم من أكثر الاشخاص الذي تكون هذه المنطقة باللون الأسمر الداكن، وأيضا قد يحدث نتيجة إستخدام مزيلات عرق تحتوي على مواد لا تكون مناسبة على الجلد وكذلك عند إستخدام المزيل لأكثر من شخص فهذا يعد من الأشياء الغير صحيحة، ولتبييض منطقة تحت الإبط تلجأ جميع الفتيات إلى إستعمال الكريمات التي تعمل على تفتيحها ولكن هذه الكريمات قد يوجد بها مواد كيميائية ضارة تؤثر تأثير سلبي على الجلد في هذه المنطقة.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها للحصول على خليط متجانس ثم يتم غسل منطقه تحت الإبط بإستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيفها بشكل جيد من الماء.

وبعد تجفيفها من الماء يتم وضع هذه الوصفة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم نقوم بغسلها بإستخدام الماء البارد ويتم تكرار وصفة النشا والزبادي مرتين في الإسبوع على الأقل.

وتوجد وصفة آخرى لتبييض تحت الإبط وهي من خلال تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا، وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وبعد ذلك يتم خلط هذه المكونات مع بعضها ونقوم بوضعها في منطقه تحت الإبط ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يتم غسلها بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الإسبوع.

مكونات وصفة النشا والزبادي لتبييض تحت الإبططريقة عمل وصفة النشا والزبادي لتبييض تحت الإبط