أعملي الكشري المصري على الطريقة المصرية الأصيلة بتتبيلة ودقة لذيذة زي الجاهز

يعتبر الكشري من أشهر الأطباق المصرية والشعبية والتي يحبها عدد كبير من الناس وبالتحديد صغار السن حيث أنه يتميز بمذاق لذيذ ورائع وغالبا تقوم جميع السيدات بعمله في فصل الشتاء، وعلى الرغم من وجود مكونات كثيرة في الكشري إلا أن يمكن أن يتم عمله بطريقة سهلة وسريعة.

نصف كيلو من الأرز المصري.

نصف كيلو من المكرونة صغيرة الحجم.

ربع كيلو من العدس.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ربع كيلو من البصل.

خمس فصوص من الثوم.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ربع كيلو من الحمص.

نقوم بوضع إناء على النار ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم نضيف نصف كيلو من الأرز المصري ويتم تقليبه مع الزيت حتى يكون باللون الذهبى الفاتح ثم نضيف إليه كمية مناسبة من الماء ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود ونتركها على النار حتى يتم تسويه الأرز جيدا.

ونضع وعاء آخر على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى يتم غليانها وعند غليان الماء نضع نصف كيلو من المكرونة صغيرة الحجم، ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي ورشة من الملح ونتركها أيضا على النار حتى يتم سلق المكرونة جيدا وعند سلق المكرونة نرفعها من على النار ونضعها فى مصفاة للتخلص من كمية الماء.

وقومي بتجهيز إناء ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع ربع كيلو من العدس من الملح ونتركه على النار حتى يتم تسويتة جيدا ثم نرفعه من على النار في مصفاة للتخلص من الماء.

ونضع إناء آخر على النار وبه ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي وثلاث أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم، ويتم تقليبهم مع بعض ونضيف إليه ملح وفلفل إسود وربع ملعقة صغيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة والكمون ونتركهم على النار حتى يتم الحصول على قوام سميك.

ويتم تجهيز البصل من خلال وضع طاسة عميقه على النار ونضع بها كمية من الزيت ونضيف ربع كيلو من البصل الذي يتم تقطيعها على شكل شرائح ويتم تقليبه حتى يكون باللون الذهبي الغامق.

ونحضر الحمص من خلال سلقه في كمية مناسبة من الماء وبعد ذلك يتم تجهيز الدقه فيتم وضع طاسة على النار ونضع بها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت، وخمس فصوص من الثوم المهروس ويتم تقليبه ثم نضيف رشة من الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود والكمون ثم نضع الخل وعصير الليمون ويتم رفع الطاسة من على النار.

وعند تجهيز طبق من الكشري نضع كمية من الأرز وكمية من العدس ونضع المكرونة ثم صلصة الطماطم وكمية من البصل والحمص ويتم تقديمه بهذا الشكل بجانب طبق الدقه.

مكونات الكشري المصريطريقة عمل الكشري المصري