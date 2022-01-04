أقوي مشروبات طبيعية ساخنة لعلاج الكحة وتذويب البلغم للأطفال والكبار

تحدث الكحة أحيانا عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة وقد يطلق عليها إسم السعال وتحدث نتيجة لدخول شيء في الشعب الهوائية أو الحلق وعندما تحدث الكحة تقوم علي طرد جميع المواد العالقة عن طريق الفم، وتوجد ثلاث أنواع من الكحة وهم الكحة الناشفة والكحة الطرية والكحة الإنتيابية وتحدث الكحة الناشفة بسبب وجود تهيج في الجهاز التنفسي أو عند دخول شيء في الشعب الهوائية وهذه الكحة تكون غير مصحوبة ببلغم، أما الكحة الطرية تحدث نتيجة الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد وهي تكون مصحوبة ببلغم هذه الكحة يوجد لها أعراض آخرى وهي سيلان الأنف والإرهاق والصداع، أما بالنسبة للكحة الإنتيابية تكون على شكل هجمات شديدة ومتقطعة لا يمكننا التحكم فيها وعند إصابة الإنسان بها قد يشعر بالألم والقيء ومن المعروف أن الكحة لا تستمر أكثر من يومين أو ثلاثة ولكن إذا إستمرت الكحة أكثر من ذلك، فهذا قد يستدعى إلى إستخدام علاج مناسب وتوجد بعض الأشياء التي تصيب الإنسان بالكحة غير نزلات البرد ومن ضمنها كثرة التدخين لأنه يعمل على الإنسداد الرئوي وإستعمال الأدوية التي تعمل على إنخفاض ضغط الدم والإصابة بإلتهاب في الشعب الهوائية وإصابة الإنسان بالربو.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النعناع الجاف.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الميرمية.

كمية مناسبة من الماء.

نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضعها على النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضيف إلى الماء ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من النعناع الجاف ونصف ملعقة صغيرة الحجم من المرمية.

وبعد ذلك يتم تقليب المكونات مع بعضها ونتركها على النار حتى يتم غليانها ثم نقوم برفع الإناء من على النار ونحضر كوب مناسب ونضع به المشروب السائل بشرط أن يتم تصفيته جيدا.

ثم نضع ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض في هذا الكوب ويتم تقليب العسل الأبيض مع هذا المشروب السائل ويتم تناوله مباشرة وهو ساخن.

مكونات خلطة العسل لعلاج الكحةطريقة عمل خلطة العسل لعلاج الكحة