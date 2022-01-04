مقشر السكر والليمون لترطيب وتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة القشور والجلد الميت في دقائق

من أكثر المشاكل التي تتعرض لها كل الأشخاص في فصل الشتاء هي جفاف اليدين والرجلين وهذا بسبب كثرة إستخدام الماء لذلك ترغب كل السيدات في الحصول على الأشياء التي تساعد على ترطيب وتقشير اليدين والرجلين، وبجانب هذا تريد أيضا تبييض هذه المناطق وعندما تكون بشرة اليدين والرجلين جافة تنزعج كل فتاة لأن الملمس يكون خشن وهذا يحدث بالتحديد عندما يكون الجو أكثر برودة، ومن ناحية آخرى عندما تكون بشرة اليدين والرجلين باللون الأسمر أو الغامق تشعر الفتاة بالخجل وتريد تبييضها في أسرع وقت.

وهذه المناطق تكون بهذا اللون دائما بسبب التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة والعوامل البيئية، فعند تراكم الشوائب والأتربة على اليدين والرجلين يظهر هذا اللون وكذلك عدم تنظيف هذه المناطق بإستمرار قد يتراكم عليها أيضا خلايا الجلد الميتة مما يحدث ظهور اللون الغامق الغير مرغوب فيه، لذلك من الضروري أن تقوم جميع الفتيات أو السيدات بالإلتزام بعمليات التقشير التي تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة وإزالة الشوائب والأتربة.

مكونات وصفة السكر والليمون لترطيب وتقشير اليدين والرجلين

إليكي مكونات تقشير اليدين والرجلين:-

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من السكر ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نقوم بغسل اليدين والرجلين بإستخدام الماء الدافئ.

ثم نضع هذه الخلطة على اليدين والرجلين ونتركهم حتى تجف الخلطة تماما على هذه المناطق وبعد ذلك يتم التدليك على هذه المناطق لمدة ثلاث دقائق، ثم نقوم بغسلهم بإستخدام الماء الفاتر ونضع كمية من الفازلين على اليدين والرجلين ليساعد على الترطيب ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الوصفة لمدة مرتين في الإسبوع للحصول النتيجة المطلوبة.

طريقة عمل وصفة السكر والليمون لترطيب وتقشير الرجلين واليدين