مكون رهيب لصناعة روج الشفايف الثابت في المنزل بملعقة واحدة من شمع العسل

مكون رهيب لصناعة روج الشفايف الثابت حيث أن الروج يعتبر من مستحضرات التجميل المهمة في حياة الفتيات والسيدات؛ فهو يزيد من جمالهن لذلك تسعى كل فتاة لمعرفة التفاصيل عن طريقة عمل الروج الثابت الطبيعي بمكون طبيعي ليس له أضرار على الشفاة، كما أن الروج الذي يحتوي على مواد كيماوية قد يسبب جفاف الشفاة وتغير لونها، والآن نتعرف معكم على الكثير من هذا المكون الرهيب.

مكون رهيب لصناعة روج الشفايف الثابت

يعد الروج من أكثر مستحضرات التجميل التي تستخدمها الفتيات والسيدات بشكل عام، ولذلك يحرصن بشكل كبير على اناقاء أفضل الماركات التي قد تكون باهظة السعر، َلمن اليوم ستحصلين على روج طبيعي من بعض المكونات البسيطة التي تتمثل في كلا من:

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا أو زبدة الافوكادو.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو زيت الزيتون.

ربع ملعقة من الألوان الطبيعية.

للحصول على الألوان، للون البني المحمر تستخدم القرفة، واللون البني النحاسي يستخدم الكركم، وللحصول على اللون البني الداكن بودرة الكاكاو.

يتم تسخين زبدة الشيا مع الزيت الأساسي في وعاء حراري لمدة دقيقة حتي تذوب تماما أو من خلال الحمام المائي.

ثم يتم إضافة اللون المراد وضعه في أختيار اللون ويتم التقليب جيدا حتى يتجانس الخليط تماما.

يترك الخليط في الثلاجة ليجمد ويستخدم.

طريقة عمل روج باستخدام قلم التلوين

يمكنك عمل أقلام روج من ألوان التلوين حيث أن أقلام التلوين غير سامة وآمنة جدا، ومن خلالها يمكنك عمل الروج الثابت أقلام.

المكونات

قلم تلوين شمعي باللون التي ترغبه.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير