ماسك غير مكلف لتقشير وتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع والحبوب نهائياً

تحلم كل فتاة في الحصول على بشرة بيضاء وجذابة لذلك تسعى دائما في الوصول إلى الحلول المناسبة لكي تساعد على تفتيح البشرة السمراء فتلجأ إلى إستخدام أنواع معينة من الكريمات أو المنتجات الآخرة التي لها دور كبير جدا في تبييض البشرة، فقد تعمل هذه الكريمات على تفتيح البشرة ولكن بعد مرور فترة من الوقت قد تظهر آثار سلبية على البشرة غير مرغوب فيها ويصعب علاجها في ما بعد وذلك بسبب إحتواء هذه الكريمات على مواد كيميائية ضارة.

قد تسبب هذه المواد حساسية أو إلتهابات في البشرة ومن الممكن يحدث تهيج في الجلد ولكن من أفضل الإستخدامات هي الماسكات الطبيعية أو الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة بشكل سريع وبدون تأثير أي أضرار سلبية، فقد توجد خلطات عديدة تساعد على ذلك ومن أمثلة هذه الخلطات والتي يستخدمها عدد كبير من الفتيات هي خلطة الليمون .

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها ونقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء الفاتر ونضع هذه الخلطة على الوجه دون تجفيفه من الماء ونتركه على البشرة لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة يتم إزالة هذه الخلطة من خلال التدليك على البشرة برفق وبحركات دائرية لأن هذه الطريقة تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميته، وبعد ذلك يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ثم نقوم بوضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة ويتم تكرار خلطة الليمون لمدة ثلاث مرات في الإسبوع لكي تحصلي على بشرة بيضاء وصافية.

مكونات خلطة الليمون لتبييض البشرةطريقة عمل خلطة الليمون لتبييض البشرة