كفتة الحاتي المشويه في الفرن بكل أسرارها من غير ما تفك أو تكش

كفتة الحاتي المشويه في الفرن هذه الوصفة من امتع وأحلى واطعم الوصفات التي يتم تناولها في المطاعم و المحلات وهذا لانهم يقومون بتحضيرها بطريقة خاصة، كما أنهم يضيفون توابل سرية لكى يحصلون على طعم مميز، لأن الأطعمة الجاهزة غير آمنه وقد تكون ضارة على الصحة بسبب المواد الحافظة التي يتم أضافتها، ولهذا يتمنى جميع الأمهات أن يقومون بتحضير جميع الوصفات من المنزل، ولهذا سنقدم لكم اسرار تحضير كفتة الحاتي المشويه في الفرن وسر رائحتها وطعمها المميز.

الكفتة المشوية لا تحتاج إلى مكونات كثيرة لكى تحتفظ اللحم بطعمها المميز جدًا، مكونات الكفتة المشوية هي:

كيلو من اللحم المفروم.

ربع كيلو دهن بتلو.

حبه من البصلة الكبيرة المبشورة المصفاة جيدًا من الماء مع الاحتفاظ بماء البصلة.

عصير حبة طماطم.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

من أكثر الأكلات السريعة التي يتم تحضيرها هي الكفتة، كما أنها من أحب وأطعم الأكلات لدي الجميع من الكبار و الصغار، لهذا يحضرها دائماً الأمهات في العزائم و التجمعات، وسنقدم لكم خطوات تحضير بطريقة الحاتي وهي: