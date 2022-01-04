كفتة الحاتي المشويه في الفرن بكل أسرارها من غير ما تفك أو تكش

كفتة الحاتي المشويه في الفرن هذه الوصفة من امتع وأحلى واطعم الوصفات التي يتم تناولها في المطاعم و المحلات وهذا لانهم يقومون بتحضيرها بطريقة خاصة، كما أنهم يضيفون توابل سرية لكى يحصلون على طعم مميز، لأن الأطعمة الجاهزة غير آمنه وقد تكون ضارة على الصحة بسبب المواد الحافظة التي يتم أضافتها، ولهذا يتمنى جميع الأمهات أن يقومون بتحضير جميع الوصفات من المنزل، ولهذا سنقدم لكم اسرار تحضير كفتة الحاتي المشويه في الفرن وسر رائحتها وطعمها المميز.مقادير كفتة الحاتي المشويه في الفرن
الكفتة المشوية لا تحتاج إلى مكونات كثيرة لكى تحتفظ اللحم بطعمها المميز جدًا، مكونات الكفتة المشوية هي:
- كيلو من اللحم المفروم.
- ربع كيلو دهن بتلو.
- حبه من البصلة الكبيرة المبشورة المصفاة جيدًا من الماء مع الاحتفاظ بماء البصلة.
- عصير حبة طماطم.
- ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
من أكثر الأكلات السريعة التي يتم تحضيرها هي الكفتة، كما أنها من أحب وأطعم الأكلات لدي الجميع من الكبار و الصغار، لهذا يحضرها دائماً الأمهات في العزائم و التجمعات، وسنقدم لكم خطوات تحضير بطريقة الحاتي وهي:
- عندما نقوم بشراء اللحم نحرص أن تكون لحمه ضاني طازة.
- نحضر طبق كبير ونقوم بإضافة البصلة المبشورة المصفاة جيداً ونضيف عليه الملح و الفلفل الأسود و البهارات ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البقدونس ونخلطه مع البصل جيدًا.
- نضيف اللحمة المفرومة و الدهن و البيكنج بودر على البصل ونخلطهم جيداً حتى يمتزجا كافة المكونات من بعضها البعض.
- نقوم بخلط ماء البصل مع ماء عصير حبة الطماطم.
- نضع أيدينا في ماء البصل ونقوم بتشكيل الكفتة على الأسياخ أو أعواد الشيش طاووق.
- نقوم بالضغط على الكفتة لكى تأخذ تضليعة الكفتة الجاهزة.
- بعد ذلك نضع اصابع الكفتة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- نقوم بتسخين الفرن ثم نبدأ برص أصابع الكفتة في الصينية ندخلها الفرن من الأسفل، نشعل الشواية لكي تأخذ لون الشوي.
- نحرص على تقليب الكفتة بين الحين والآخر لكى لا تحترق.
- بعد ذلك نأتي بقطع من ورق الالومنيوم ونضعها في منتصف الصينية ونضع بداخلها قطعة من الفحم الساخن ونضيف القليل من الزيت.
- نغلق على الصينية بشكل سريع لكي تأخذ رائحه الشوي.
- بعد ذلك نخرج الكفتة من الصينية على طبق به بقدونس مفروم ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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كفتة الحاتي المشويه في الفرن هذه الوصفة من امتع وأحلى واطعم الوصفات التي يتم تناولها في المطاعم و المحلات وهذا لانهم يقومون بتحضيرها بطريقة خاصة، كما أنهم يضيفون توابل سرية لكى يحصلون على طعم مميز، لأن الأطعمة الجاهزة غير آمنه وقد تكون ضارة على الصحة بسبب المواد الحافظة التي يتم أضافتها، ولهذا يتمنى جميع الأمهات أن يقومون بتحضير جميع الوصفات من المنزل، ولهذا سنقدم لكم اسرار تحضير كفتة الحاتي المشويه في الفرن وسر رائحتها وطعمها المميز.مقادير كفتة الحاتي المشويه في الفرن
الكفتة المشوية لا تحتاج إلى مكونات كثيرة لكى تحتفظ اللحم بطعمها المميز جدًا، مكونات الكفتة المشوية هي:
- كيلو من اللحم المفروم.
- ربع كيلو دهن بتلو.
- حبه من البصلة الكبيرة المبشورة المصفاة جيدًا من الماء مع الاحتفاظ بماء البصلة.
- عصير حبة طماطم.
- ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
من أكثر الأكلات السريعة التي يتم تحضيرها هي الكفتة، كما أنها من أحب وأطعم الأكلات لدي الجميع من الكبار و الصغار، لهذا يحضرها دائماً الأمهات في العزائم و التجمعات، وسنقدم لكم خطوات تحضير بطريقة الحاتي وهي:
- عندما نقوم بشراء اللحم نحرص أن تكون لحمه ضاني طازة.
- نحضر طبق كبير ونقوم بإضافة البصلة المبشورة المصفاة جيداً ونضيف عليه الملح و الفلفل الأسود و البهارات ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البقدونس ونخلطه مع البصل جيدًا.
- نضيف اللحمة المفرومة و الدهن و البيكنج بودر على البصل ونخلطهم جيداً حتى يمتزجا كافة المكونات من بعضها البعض.
- نقوم بخلط ماء البصل مع ماء عصير حبة الطماطم.
- نضع أيدينا في ماء البصل ونقوم بتشكيل الكفتة على الأسياخ أو أعواد الشيش طاووق.
- نقوم بالضغط على الكفتة لكى تأخذ تضليعة الكفتة الجاهزة.
- بعد ذلك نضع اصابع الكفتة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- نقوم بتسخين الفرن ثم نبدأ برص أصابع الكفتة في الصينية ندخلها الفرن من الأسفل، نشعل الشواية لكي تأخذ لون الشوي.
- نحرص على تقليب الكفتة بين الحين والآخر لكى لا تحترق.
- بعد ذلك نأتي بقطع من ورق الالومنيوم ونضعها في منتصف الصينية ونضع بداخلها قطعة من الفحم الساخن ونضيف القليل من الزيت.
- نغلق على الصينية بشكل سريع لكي تأخذ رائحه الشوي.
- بعد ذلك نخرج الكفتة من الصينية على طبق به بقدونس مفروم ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.