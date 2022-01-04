وشك هينور.. طريقة عمل صابونة الكركم لتصفية وتبييض الوجه واستمتعي ببشرة مثل الكوريات

طريقة عمل صابونة الكركم للبشرة الدهنية، حيث ان صابونة الكركم مناسبة جدا للبشرة وخاصة البشرة الدهنية التي تفرز دهون أكثر من أنواع البشرة الأخرى، لان الكركم يتحكم في إفراز الدهون من الغدد الدهنية الموجودة داخل الجسم، فلكل سيدة تعاني من مشاكل البشرة الدهنية من بثور سوداء وحبوب وغيرها ، فصابونة اليوم تقوم بحلها فور استخدامها والمداومة عليها بشكل مستمر للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.

طريقة عمل صابونة الكركم للبشرة الدهنية

اليكم وصفة عمل الصابونة في البيت لتفتيح البشرة، ومكوناتها طبيعية تماما للحفاظ على البشرة من الشوائب، بطريقة طبيعة مائة بالمائة.

ملعقتان كبيرتان من الكركم الخاص بالبشرة.

بالضافة الى ملعقة صغيرة من ماء الورد الطبيعي.

وملعقة صغيرة من زيت اللوز الخام.

وأيضا ملعقة صغيرة من الجليسرين الطبيعي.

صابونة زيت الزيتون الطبيعية.

بقدونس.

كوب من الماء الساخن وسبق غليه.

مكونات صابون الكركمطريقة اعداد صابونة الكركم الاصلية

لعمل صابون الكركم الطبيعي يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم وضع البقدونس الطازج في وعاء، وسكب الماء المغلي علية وتركة لمدة نصف ساعة ليتم استخلاص صافي البقدونس، ثم تصفيته.

يتم بشر صابونة زيت الزيتون، ووضع مبشورها على مستخلص البقدونس السابق مع التقليب، ثم إضافة كلا من زيت اللوز والجلسرين.

في وعاء أخر يتم وضع الكركم مع ماء الورد ومزجهم جيدا، ثم يتم مزج هذا الخليط مع الخليط السابق للحصول على عجينة متماسكة من الخليطين.

بعدما يبرد الخليط يتم وضعه غي قوالب لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

يتم تخزين القطع بعد تجميدها بشكل سليم لاستخدامها لأطول فترة ممكنة.

فوائد صابون الكركم للبشره الدهنيه

يساعد الكركم بشكل فعال على التخلص من الجلد الميت للبشرة والجسم.

استخدامه باستمرار يساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة خاصة حول الفم.

يعمل الكركم على تنظيم عملية إفراز الدهون لأصحاب البشرة الدهنية، والحفاظ عليها من ظهور البثور السوداء والحبوب.

كما أنه يعمل على تقليل حجم مسام الوجه، والتحكم في لمعانها.

يحتوي الكركم على مضاد للالتهاب الذي يقوم بدوره على علاج ندبات الوجه.

ففوائد الكركم لا حصر لها سواء للبشرة أو الجسم، وتستخدم لعلاج الهالات السوداء أيضا بجانب تبيض الوجه، فهي مناسبة جدا وفعالة لأصحاب البشرة الدهنية، لذلك قدمنا لكم طريقة عمل صابونة الكركم للبشرة الدهنية ومكوناتها وخطواتها بالتفصيل في مقالنا اليوم .