طريقة صنع كريم كولاجين للبشرة بمكونات طبيعية وموجودة في مطبخك

طريقة صنع الكولاجين الطبيعي للبشرة في المنزل هي طريقة سهلة يمكن تطبيقها من مكونات طبيعية ومحلية مع تقدمهم في السن، يصبح الجلد أقل إشراقًا ويمكن أن يصبح مترهلًا، ولهذا تلجأ النساء إلى شد الجلد لتبدو أصغر سنًا أفضل طريقة لشد الجلد هي اتباع الطرق المنزلية والطبيعية وإليك طريقة صنع الكولاجين الطبيعي للبشرة في المنزل، كما يحب الإشارة أن جميع النساء دائما ما تبعد عن استخدام جميع مستحضرات التجميل التي تسبب في حدوث العديد من الأضرار على البشرة لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كولاجين البشرة الطبيعي بمكونات سهلة وبسيطة تابعوا معانا.

يعمل الكولاجين على الجلد باستخدام الشوفان مع المكونات الطبيعية الأخرى لشد الجلد واستعادة مظهره الشبابي يساعد الشوفان على ترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة ،خاصة حول الجبهة وحول العينين والفم.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من القرفة وملعقة صغيرة من القهوة، ثم أضيفي ملعقتين صغيرتين من الشوفان المطحون، ثم اخلطي المكونات ووزعي القناع على الوجه بالكامل واتركيها لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء الدافئ ورطبيها مرطبات مناسبة لنوع بشرتك.

طريقة صنع الكولاجين للبشرة تتضمن وضع قناع الجوافة مع الجزر للحصول على مزيج رائع مفيد للبشرة.

الجوافة من المغذيات الطبيعية التي تساعد على شد الجلد ومحاربة علامات الشيخوخة. والجزر يمنح بشرتك النضارة ويقضي أيضًا على التجاعيد.

لذا اخلطي حبة الجوافة مع حبة الجزر وافركيها للحصول على قوام متماسك، ثم أضيفي زيت الزيتون، وزعي المزيج على وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد

كرر هذه العملية يوميًا لمدة 3 أسابيع ثم استمتعي ببشرة منتعشة ومتوهجة