طريقة تحضير كرات جوز الهند بالبسكويت الشهي اللذيذ

تعتبر كرات جوز الهند من الحلويات التي تشتهر بها بلاد الشام وتحب الأمهات التجديد لأطفالهم في الحلويات فهي خفيفة ومذاقها لذيذة ويمكن تحضير كرات جوز الهند باستخدام الكاكاو أو القشطة حسب رغبتكم لأنها حلوى متنوعة الوصفات المختلفة وتحتوي كرات جوز الهند على الكثير من القيم الغذائية وتعتبر كرات جوز الهند من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكنك تقديمها للضيوف أو في الحفلات، ويبحث الكثير منكم عن طرق سهلة وبسيطة لتحضيرها فتابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على طريقة تحضير كرات جوز الهند.

كوب ونصف من جوز الهند

نصف كوب من السكر البودرة

علبة قشطة

نصف كوب من اللبن البودرة

نحضر وعاء ونضع فيه نصف كمية جوز الهند والسكر واللبن البودرة والقشطة.

نخلط المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها.

نقوم بتكوير الخليط إلى كرات صغيرة ونغلفها بالكمية المتبقية من جوز الهند.

نرصها في طبق ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة ثم نقدمها وبالهنا والشفاء.

اثنان باكو من البسكويت السادة

كوب من جوز الهند

نصف كوب من اللبن السائل

ملعقة كبيرة من الكاكاو

ملعقة كبيرة من السكر البودرة

نحضر وعاء ونقوم بتكسير البسكويت إلى قطع صغيرة الحجم ونضعهم به.

ثم نضيف اللبن والكاكاو وجوز الهند ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط متماسك.

نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات متوسطة الحجم ونغلفها بجوز الهند.

نضع كرات جوز الهند في صينية ونتركها لمدة ساعتين في الثلاجة بعد ذلك نخرج الصينية ونضع كرات جوز الهند في طبق التقديم، وبالهنا والشفاء.

تفيد الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلي.

تسيطر على نسبة الكوليسترول الضار بالدم وتحافظ على مستوى ضغط الدم.

يعمل على تحسين المزاج والتخلص من القلق والتوتر.

تحمي الجسم من مرض السكر.

تفيد الشعر وتحميه من التقصف والتساقط.

يعمل على تحسين عمليات الجهاز الهضمي.

تعمل مع الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض.

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