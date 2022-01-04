سر القرمشة.. طريقة عمل دجاج كنتاكي بالتتبيلة الأصلية لن تستطيعي تفريقها عن KFC Chicken الجاهزة

طريقة لعمل دجاج كنتاكي، حيث يحاول الكثير من الأمهات طهي الدجاج ليصبح بنفس طعم الأطعمة الجاهزة ولكن كثيرا ما لا يتم الوصول لنفس الطعم، لذلك نقدم لكل اليوم أسهل طريقة تحضير دجاج كنتاكي في البيت وبخطوات بسيطة جدا، معنا ستقدم لكى سر الخلطة و سر طريقة الاعداد.

طريقة لعمل دجاج كنتاكي

حيث أن الدجاج الذي يتم شراؤه من سلسلة مطاعم كنتاكي يحبه الكثير من الأطفال والكبار، ويدفعون مبالغ كبيرة في سبيل الحصول على تلك الوجبات، على الرغم من أن مكوناتها بسيطة ويمكن توافرها بسهولة لعمل أحلى دجاج مقلي مقرمش بالمنزل.

دجاجة وزن كيلو أو كيلو ونصف مقطعة إلى ثمن أجزاء.

كوب من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

بالإضافة الى ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

وملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل.

وأيضا نصف ملعقة صغيرة من مطحون القرفة.

وملعقة صغيرة من بودر الفلفل الأسمر.

و أيضا ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

بالإضافة الى ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة صغيرة من الببريكا.

اثنان عدد بيض.

عصير ليمونة متوسطة.

مقدار صغير من الخل أبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بالإضافة الى ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقتان كبيرتان من الصلصلة ويفضل النوع الحار.

يتم تتبيل قطع الدجاج لمدة لا تقل عن 24 ساعة بالثلاجة، من خلال خلط التوابل السابق ذكرها ووضعها على الدجاج ووضع زيت عليها مع فركها بالليمون والفلفل الأسود والملح.

في وعاء يتم غلط البيض مع البكينج بودر، وغمس قطع الدجاج به.

في وعاء أخر يتم غلط الدقيق مع مقادير الثوم البودر والبصل البودر جيدا، ثم وضع الدجاج بها.

يتم وضعه مرة أخرى في الثلاجة ليتمسك لمدة ساعة، ثم يتم قلية في طاسة الزيت الغزير على أن تكون النار مرتفعة في البداية، ثم يتم خفضها حتى يتم النضج بالشكل الصحيح، والحصول على القرمشة المطلوبة.

سر تتبيلة دجاج كنتاكيالتتبيلة الخاصة بقطع الدجاجكيفية عمل دجاج كنتاكي في البيت

بخطوات سهلة وبسيطة تم الحصول على أحلى دجاج مقلي مقرمش مثل دجاج كنتاكي ولكن بالمنزل، ويمكنك أيضا صناعة سلطة الكورن فلكس من خلال مزج كوب منه مع الجبن البارميزان والجبن الرومي والجبن الشيدر المبشور كما تحبها.