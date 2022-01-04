أسرار عمل الطحينة البيضاء في المنزل لعمل السلطة الشهية بأنواعها

تعد الطحينة أحد المواد الغذائية الهامة كنا أنها غنية بالمواد المفيدة، وفي أحيان كثيرة يتم استخدام الطحينة باعتبارها نوع من أنواع المقبلات والسلطات بجوار الطعام، كنا قد يلجأ الكثيرون من الأشخاص إلى شراء الطحينة التي قد تم إعدادها بشكل جاهز، ولكن هناك عدة طرق مختلفة لتحضير وإعداد الطحينة في المنزل بمنتهى السهولة وبشكل صحي ونظيف ومفيد، وللطحينة البيضاء الكثير من الفوائد الصحية للجسم ومنها أنها تعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم وذلك بفضل احتوائها على العديد من المركبات النادرة، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة عمل الطحينية البيضاء في المنزل بكل سهولة وبأقل المكونات.

سوف نحتاج الى نصف الكوب من الطحينية.

1 كوب من اللبن الرائب.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار نصف كوب من المياه.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أما الفلفل الأسود في سوف نحتاج لو نصف معلقة صغيرة، وذلك حسب الرغبة.

مكونات عمل الطحينة البيضاء في المنزلطريقة التحضير الطحينية

تعتبر طريقة تحضير الطحينة البيضاء في المنزل واحدة من أسهل الطرق وذلك من خلال اتباع الآتي:

يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم وضعهم جميعاً في الخلاط الكهربائي، وذلك حتى يكون قوامها مشابه لقوام صلصة الكريمة.

واحد كوب من معجون السمسم، ولابد أن يكون السمسم ذات لون فاتح.

¾ كوب ماء، كما يمكن زيادة الكمية حسب الرغبة.

كما سوف نحتاج إلى 3 فصوص من الثوم.

مقدار ربع كوب من عصير الليمون، وهذه الكمية يمكن زيادتها حسب الحاجة. مقدار ربع ملعقة من الملح.

2 ملعقة صغيرة بقدونس تم فرمه، وإذا كنت لا تفضل البقدونس، يمكنك الاستغناء عنه.

نقوم بخلط حبوب السمسم، مع الليمون والثوم والماء والملح داخل الخلاط الكهربائي.

وذلك حتى يصبح لدينا قوام متماسك.

نقوم لتذوق الخليط، وذلك لإضافة اس من المكونات في حال الرغبة في زيادتها مثل الملح أو الليمون.

نذوق الخليط ويمكن إضافة الليمون أو الملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير الطحينة البيضاء مع الثومطريقة التحضيرطريقة عمل سلطة الطحينية

سلطة الطحينية لا يمكن الاستغناء عنها مع الفلافل أو مع المشويات.

سوف نحتاج إلى مقدار كوب وربع من اللبن.

ربع كوب من الطحينة الجاهزة.

عدد 2 ملعقة من عصير ليمون أو خل.

3 فصوص ثوم.

القليل من الزيت.

في وعاء على النار، نضع به القليل من الزيت.

ثم نضع الثوم.

وعندما يصبح لون الثوم ذهبي، نضيف الخل أو عصير الليمون.

وبعدها نهدى النار ونضيف الطحينة مع التقليب الجيد حتى تمام الامتزاج، وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير