هدية ربانية.. طريقة عمل صابونة القهوة الطبيعية لتفتيح الوجه والرقبة والركب والأكواع

طريقة عمل صابونة القهوة لتفتيح البشرة وإزالة الشوائب، حيث تتعدد مزايا صابونة القهوة للتفتيح، فهي تمكنك من الحصول على بشرة جذابة ومشرقة خالية تماما من الشوائب، ويمكنك صنعها بنفسك بخطوات بسيطة ومقادير متوفرة بكل بيت، فعشاق القهوة يستطيعون الاستفادة منها من خلال فنجان ساخن في الصباح، وعمل مسكات طبيعية بالإضافة إلى صنع الصابونة بأكثر من طريقة، لتختاري ما يناسبك ومفضل لديكي.

طريقة عمل صابونة القهوة

ولا تقتصر فوائد صابون القهوة للوجه فقط، بل يتم استخدامها أيضا في غسل الايدي لأزاله الروائح الكريهة العالقة، مثل روائح السمك والدجاج وغيرها من الروائح الغير مرغوب بها.

مكونات صابون القهوة

تحتاج إلى مكونات بسيطة جدا ويمكن جلبها فورا وهي :

ثلاث ملاعق كبيرة من البن المطحون الناعم.

مقدار من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند حسب اختيارك.

القليل من ماء الورد.

صابونة طبيعية أو صابونة جلسرين.

مبشرة لبشر الصابون.

طبق لمزج المكونات مع بعضها.

في البداية عليكي بشر الصابون الطبيعي والعمل على إذابته.

ضعي ماء الورد على الصابون الذي تم إذابته .

يتم إضافة كلا من القهوة والزيت سواء الزيتون أو جوز الهند.

مزج المكونات السابقة بشكل جيد عن طريق التقليب المستمر حتى يتم التجانس بين المكونات.

بعد عملية المزج يتم سكب الخليط في قوالب متساوية الحجم.

يترك ليبرد تماما لمدة يوم على الأقل قبل المباشرة على استخدامه لجسمك ووجهك.

يمكنك أعداد مجموعة من قوالب الصابون والاحتفاظ بها على مدار أسابيع بعيدا عن الحرارة والشمس لاستخدامها لاحقا.

طريقة صنع صابون القهوةطريقة عمل صابون القهوة بالعسل

لإعداد صابونة القهوة بالعسل نحتاج تحضير بعض المكونات وهى:

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي.

بالإضافة ملعقة كبيرة قهوة مطحونة.

نصف كوب صابونة حليب.

زيت عطري المفضل لديكي.

أولا يتم تقطيع صابون الحليب واذابته جيدا داخل الفرن أو الميكروويف.

إضافة كلا من القهوة المطحونة والعسل والزيت العطري إلى الصابون الذي تم إذابته بشكل تام.

يتم مزج جميع المكونات السابقة بشكل جيد سريعا مع التقلب المستمر قبل التجمد.

يتم سكب الخليط السابق في قوالب جاهزة ويترك لمدة ساعة.

صناعة صابون القهوة بالعسل

صابونة القهوة لها فوئد عدة لكلا من الجسم والوجه، فهو أفضل من الصابون الكيميائي الضار، فكما ذكرنا سابقا يتكون من مقادير طبيعية تماما، ولكن يجب الاحتفاظ به بعيدا عن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.