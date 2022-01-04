مقرمشة وذهبية.. طريقة عمل عجينة الطعمية زي المحلات لن تشتريها بعد اليوم

قد يبحث الكثيرين عن طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل، وذلك لأنه تكون صحيا مضمونة بشكل كبير، كما أنها تكون شهية وطعمها رائع، ووجود عجينة الطعمية في المنزل جاهزة يوفر الكثير من المجهود والوقت في عمل الطعمية، كما أن عمل العجينة لي حد ذاتها لا يأخذ الكثير من الوقت أو المجهود في تنفيذه.

طريقة عمل عجينة الطعمية

إن عمل الفلافل في البيت مثل المحلات بالضبط تعتبر من أهم وأبسط وأفضل الأمور، التي نقوم بتقديمها لمن يرغبون في الحفاظ على صحة أولادهم وتكون على النحو التالي:

كيلو فول مدشوش شرط أن يكون منقوع لمدة خمس ساعات فقط لا اكثر.

عدد 3 حبات من البصل كبير الحجم.

كوب بقدونس مفروم.

ملعقة بهارات طعمية كبيرة.

و بالضافة الى ملعقة بيكربونات كبيرة.

وملعقة كمون كبيرة شرط أن يكون مطحون.

وأيضا ملعقة ملح على حسب الرغبة.

وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت نباتي يستخدم للقلي.

نقوم في البداية بتصفية الفول بشكل جيد من الماء المنقوع فيه

ثم نقوم بوضعه في كمية من الماء النظيف على درجة حرارة عالية، ثم نقوم بإضافة البيكربونات الصوديوم، ونقوم بتركه لمدة 10 دقائق حيث أن البيكربونات تزيد من سرعة التسوية، ونقوم بتصفيته إلى أن يكون طريا.

نقوم بوضع الفول في المفرمة ونقوم بوضع منفذ الخروج بالفتحة الضيقة جدا، وذلك حتى تصبح ناعمة بشكل كبير ليكون تشكيلها سهل وبسيط، ويتم تكرارها بشكل جيد حتى تصبح أكثر نعومة، ثم نقوم بإضافة البقدونس والبصل ونكرر الفرم، ثم نقوم بإضافة كميات الماح والبهارات كاملة.

وبعد ذلك نقوم بوضع العجينة في كيس الثلاجة وتقسم كميات في الأكياس، ونقوم بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بتسخين كميات الزيت المناسبة ويتم وضعها في الزيت وتحميرها.

مكونات عجينة الطعميةطريقة عمل عجينة الفلافل المصرية

لقد قمنا في هذا المقال بتقديم طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل. والتي لا تأخذ الكثير من الوقت ولا المجهود في تنفيذها. كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة أطفالنا حيث أن كل المكونات والزيوت مضمون نظافتها وجودتها بشكل كبير جدا. كما أن فكرة تخزين عجينة الطعمية لتكون جاهزة للقلي. وبذالك نكون عضنا لكم طريقة عمل الفلافل المصرية.