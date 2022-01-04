طريقة عمل كيكة البسبوسة المرملة في المنزل أحلى من الحلواني

كيكة البسبوسة المرملة تعتبر من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنها تتميز بطعمها الرائع ولها قوام رملي ناعم يجعل كل من يتناولها يعشقها، وعلى الرغم من كثرة الحلويات الشرقية الكثيرة لكن البسبوسة لها طابع مميز ومذاق خاص يعشقه الكثير من الأشخاص، ولذلك تحرص الأمهات على البحث لأفضل طريقة للبسبوسة؛ فقررنا من خلال مقالنا هذا أن نقدم لكم الطريقة بالمكونات الصحيحة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

إليكم كيكة البسبوسة اللذيذة بمكونات بسيطة، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

2 كوب من دقيق السميد.

كوب كبير من الزبدة أو السمن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبادي البلدي.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

ربع كوب من اللبن الحليب.

ربع كوب من السكر.

الشربات.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كيكة البسبوسة المرملة في أقل وقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

نحضر وعاء عميق ثم نضع به دقيق السميد والبيكنج بودر مع السكر وجوز الهند ويتم التقليب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الزبدة أو السمن ثم نضعهم على خليط المكونات الجافة حتى يتشرب السميد من السمن، ثم يتم إضافة الزبادي ونستمر في العجن ثم اللبن ويتم العجن جيدا حتى نحصل على قوام رملي.

يتم تشغيل الفرن على درجة 180 درجة إلى أن يسخن قبل دخول الصينية.

ثم ندهن الصينية من الجوانب بالسمن ونضع بها خليط البسبوسة وندخلها الفرن.

بعد مرور نصف ساعة سوف نحصل على اللون الذهبي ثم نخرج الصينية وبعد خروجها تسقي بالشربات مباشرة.

ونتركها لتبرد ثم تقطع وتقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

الشربات من الأمور اللازمة لكثير من الحلويات بوجوده يكتمل أي نوع من الحلويات، ونقدم لكم الآن طريقة عمل الشربات، ومكوناته كالآتي:

كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب من الماء.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة تحضير الشربات لا تستهلك كثيرا من الوقت وبخطوات بسيطة سوف نحصل عليه.

نحضر مقلاة ثم نضع بها المكونات من السكر والماء، وننتظر قرب الغليان ثم نضع الليمون وماء الورد ويتم التقليب حتى الغليان. نستمر في التقليب حتى يتماسك الشربات قليلا، ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد ثم نضعه جانبا لحين الاستخدام.

طريقة التحضير