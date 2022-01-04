طريقة تحضير النوتيلا في المنزل بمكونات سهلة وبمذاق أحلى من الجاهزة

تعتبر شوكولاتة النوتيلا من أشهر أنواع الحلوى الموجودة في العالم، والتي تقوم ربات البيوت بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهي ذات المكونات السهلة المتوفرة في المنزل فهي ليست باهظت الثمن، بل يمكن تحضيرها بكل سهولة بدلا من شرائها من الخارج بتكاليف مادية باهظة للغاية فهي غالية الثمن في المحلات، وسوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل، حيث أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير، وإليكم طريقة عمل النوتيلا بمكوناتها وطرق عملها.

كوب من البندق.

معلقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة حسب المتوفر

معلقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

نصف معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

نصف معلقة صغيرة من الملح ويتم إضافته حسب الرغبة.

450 غراماً من الشوكولاتة السادة أو الشوكولاتة بالحليب -حسب الرغبة.