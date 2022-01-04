طريقة تحضير النوتيلا في المنزل بمكونات سهلة وبمذاق أحلى من الجاهزة

تعتبر شوكولاتة النوتيلا من أشهر أنواع الحلوى الموجودة في العالم، والتي تقوم ربات البيوت بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهي ذات المكونات السهلة المتوفرة في المنزل فهي ليست باهظت الثمن، بل يمكن تحضيرها بكل سهولة بدلا من شرائها من الخارج بتكاليف مادية باهظة للغاية فهي غالية الثمن في المحلات، وسوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل، حيث أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير، وإليكم طريقة عمل النوتيلا بمكوناتها وطرق عملها.مكونات عمل النوتيلا في المنزل
- كوب من البندق.
- معلقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة حسب المتوفر
- معلقة كبيرة من الكاكاو البودرة.
- نصف معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
- نصف معلقة صغيرة من الملح ويتم إضافته حسب الرغبة.
- 450 غراماً من الشوكولاتة السادة أو الشوكولاتة بالحليب -حسب الرغبة.
- سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- ضعي البندق في مقلاة وافصلي الفتات وقسّميها جيدًا في المقلاة في طبقة واحدة ولا تكدسي البندق في طبقات فوق بعضها البعض حتى ينضج كل شيء بالتساوي.
- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة عشر إلى اثنتي عشرة دقيقة حتى تنضج البندق.
- أخرجي الصينية من الفرن وضعي البندق المحمص على منشفة نظيفة ، ثم غطيها بطرف المنشفة وافركيها جيداً، حتى تنفجر الطبقة البنية الرقيقة المحيطة بكل قشور البندق واتركيها جانباً لتبرد.
- نذوب قالب الشوكولاتة في حمام مائي على نار خفيفة ونقلب باستمرار حتى يصبح المزيج طريًا ومتجانسًا، ثم نرفع الشوكولاتة عن النار ونتركها تبرد قليلًا.
- أضيفي البندق إلى محضر الطعام الكهربائي (أو الخلاط الكهربائي)، ثم اشعليه وابشري البندق حتى يُسحق تمامًا، ثم أضيفي الملح والزيت والسكر البودرة ومسحوق الكاكاو والفانيليا السائلة وأعيدي تشغيل الخلاط حتى يمتزج المواد وتجانسها.
- نضيف الشوكولاتة المذابة إلى الخليط ونعيد فتح محضر الطعام حتى تمتزج الشوكولاتة بالكامل مع باقي المكونات.
- مرري خليط النوتيلا خلال مصفاة (مصفاة بفتحات صغيرة) حتى تتخلصي من أي كتل غير مرغوب فيها.
- نسكب النوتيلا في وعاء أو برطمان ونتركها تبرد تماما وتثبت.
- قدميها في درجة حرارة الغرفة مع الخبز المحمص أو البسكويت إذا رغبت في ذلك
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تعتبر شوكولاتة النوتيلا من أشهر أنواع الحلوى الموجودة في العالم، والتي تقوم ربات البيوت بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهي ذات المكونات السهلة المتوفرة في المنزل فهي ليست باهظت الثمن، بل يمكن تحضيرها بكل سهولة بدلا من شرائها من الخارج بتكاليف مادية باهظة للغاية فهي غالية الثمن في المحلات، وسوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل، حيث أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير، وإليكم طريقة عمل النوتيلا بمكوناتها وطرق عملها.مكونات عمل النوتيلا في المنزل
- كوب من البندق.
- معلقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة حسب المتوفر
- معلقة كبيرة من الكاكاو البودرة.
- نصف معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
- نصف معلقة صغيرة من الملح ويتم إضافته حسب الرغبة.
- 450 غراماً من الشوكولاتة السادة أو الشوكولاتة بالحليب -حسب الرغبة.
- سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- ضعي البندق في مقلاة وافصلي الفتات وقسّميها جيدًا في المقلاة في طبقة واحدة ولا تكدسي البندق في طبقات فوق بعضها البعض حتى ينضج كل شيء بالتساوي.
- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة عشر إلى اثنتي عشرة دقيقة حتى تنضج البندق.
- أخرجي الصينية من الفرن وضعي البندق المحمص على منشفة نظيفة ، ثم غطيها بطرف المنشفة وافركيها جيداً، حتى تنفجر الطبقة البنية الرقيقة المحيطة بكل قشور البندق واتركيها جانباً لتبرد.
- نذوب قالب الشوكولاتة في حمام مائي على نار خفيفة ونقلب باستمرار حتى يصبح المزيج طريًا ومتجانسًا، ثم نرفع الشوكولاتة عن النار ونتركها تبرد قليلًا.
- أضيفي البندق إلى محضر الطعام الكهربائي (أو الخلاط الكهربائي)، ثم اشعليه وابشري البندق حتى يُسحق تمامًا، ثم أضيفي الملح والزيت والسكر البودرة ومسحوق الكاكاو والفانيليا السائلة وأعيدي تشغيل الخلاط حتى يمتزج المواد وتجانسها.
- نضيف الشوكولاتة المذابة إلى الخليط ونعيد فتح محضر الطعام حتى تمتزج الشوكولاتة بالكامل مع باقي المكونات.
- مرري خليط النوتيلا خلال مصفاة (مصفاة بفتحات صغيرة) حتى تتخلصي من أي كتل غير مرغوب فيها.
- نسكب النوتيلا في وعاء أو برطمان ونتركها تبرد تماما وتثبت.
- قدميها في درجة حرارة الغرفة مع الخبز المحمص أو البسكويت إذا رغبت في ذلك