ازاي تنسقي الجاكيت الجلد في الشتا

لو عايزة لوك تبقي مرتاحة فيه وفي نفس الوقت انيق في الشتا ده ، يبقى الاختيار المثالي هو الجاكيت الجلد ، لانه تقدري تنسقيه على حاجات كتير عندك في الدولاب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك مجموعة نصايح لتنسيق الجاكيت الجلد ، بالاضافة لافكار ستايلات بالصور تستوحي منهم اللوك بتاعك.

نصايح لتنسيق الجاكيت الجلد:

نسقيه مع طبقات:

في الايام البرد الجاكيت الجلد هيدفيكي وفي نفس الوقت هيبقى مريح ، ممكن تعملي لوك متعدد الطبقات ، وتنسقي تيشرت اساسي مع سويتر او قميص بزراير مع سويتر ، وفوقيهم الجاكيت الجلد ، ال 3 طبقات يعتبر اختيار بسيط ومثالي لتحسين مظهرك.

البطانة الداخلية:

اختاري جاكيت جلد يكون متبطن من جوه ، البطانة او الطبقة الداخلية دي بتزود من عزل الجاكيت ، وده بيخليه اكتر راحة ودفء في الايام البرد.

نسقي معاه بوت مناسب:

الشتا هو الوقت المناسب للبس البوت سواء الانكل او الطويل ، وبيطلع شكلها حلو جدا مع الجاكيت الجلد ، الحاجة الوحيدة اللي لازم تفتكريها لما تيجي تنسقي البوت مع الجاكيت ، انك تختاري بوت بنفس لون الجاكيت الجلد لان ده هيضمنلك لوك متناسق مع بعضه ، يعني لو لابسة جاكيت جلد اسود ، التزمي انك تنسقي معاه بوت اسود ، ولو الجاكيت الجلد بني ، يبقى اختاري البوت باللون البني وهكذا مع كل الالوان.

افحصي الخامة:

الجاكيت الجلد مش شرط يكون مصنوع فعلا من الجلد لمجرد انه شكل الجلد ، لان في بعض الشركات بتستخدم الجلود الصناعية ، ودي هتلاقي سعرها رخيص ، لان خامتها بتكون رديئة وهتبوظ منك بسرعة والجاكيت هيقشر ، عشان كده بننصحك انك تختاري الجاكيت الجلد الاصلي 100% مش الصناعي ، لان ده اللي هيعيش معاكي اطول فترة من غير ما يقشر.

ترطيب الجلد:

برودة الهوا ودرجة الحرارة المنخفضة والهوا الجاف ممكن انه يسبب تشققات في الجاكيت الجلد ، ولكن لحسن الحظ انك تقدري تتفادي المشكلة دي عن طريق ترطيب الجلد بتاع الجاكيت مرة واحدة في الشهر ، باستخدام مرطب الجلد ، وضع منتج ترطيب على الجاكيت الجلد هيساعد على ترطيب الخامة بتاعته وبالتالي حمايته من الهوا الجاف ، ولكن افتكري انك ترطبي الجاكيت باعتدال يعني مرة واحدة في الشهر هتكون كافية جدا ، لان الترطيب زيادة عن اللزوم ممكن يعمل نتيجة عكسية ويضر اكتر ما ينفع.

نسقيه مع جيبة وليجينج:

من الستايلات اللي بتكون حلوة جدا هي تنسيق الجيبة القصيرة مع الليجينج والجاكيت الجلد ، من اللوك المناسبة جدا للشتا ، افتكري بس تختاري الليجينج بلون مناسب لباقي القطع بما فيهم الجاكيت الجلد.

غيري من اللون الاسود والبني:

المعروف والشائع في الجاكيت الجلد هي الالوان الاسود والبني ، ولكن مش معنى ان اللونين ده عشان منتشرين او شائعين اكتر حاجة هما بس الالوان المتاحة ، لكن على العكس ، الجاكيت الجلد متوفر بألوان كتير ، يعني بدل ما يبقى اختيارك محدود ما بين الاسود والبني بس ، فكري تغيري وتختاري الوان مختلفة ، زي الجاكيت الجلد باللون الاحمر, الاخضر, النبيتي ، يعني الخلاصة انك تفكري بره الصندوق وماتبقيش تقليدية لما تيجي تختاري الجاكيت الجلد للشتا ده.

ضيفي له اكسسوار بالسكارف:

الاكسسوارات بتلعب دور مهم في مظهرك ، وبتظهر اللوك بتاعك اكتر ، جربي لما تيجي تلبسي جاكيت جلد المرة الجاية حطي في اعتبارك اضافة اكسسوار باستخدام سكارف ، السكارف من الاكسسوارات اللي هتضيف لون جديد للوك بتاعك وفي نفس الوقت هيدفيكي ، اختاري سكارف يكون بلون مختلف عن لون الجاكيت الجلد ، مش شرط يكون لون متناقض تماما ، ولكن لون مختلف يمشي مع لون الجاكيت ويضيف شكل حلو للوك.

حافظي على نضافته:

اخر حاجة ، اتأكدي من الحفاظ على نضافة الجاكيت الجلد ، وده ممكن تعمليه ببساطة جدا عن طريق مسح الجاكيت بقطعة قماش مبلولة لازالة اي غبار او اوساخ متراكمة عليه ، وعشان تعرفي معلومات اكتر عن طريقة تنضيف الجاكيت الجلد بتاعك ممكن تبصي للملصق اللي موجود عليه لانه في الغالب بيكون مكتوب عليه طريقة العناية بيه وتنضيفة.

افكار بالصور لتنسيق الجاكيت الجلد:

نصايح لتنسيق الجاكيت الجلد

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