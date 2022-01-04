سر الثبات.. طريقة عمل المخمرية الفرنسية الأصلية لعطر ثابت طوال اليوم وترطب وتنعم وتفتح الجسم

تبحث الكثير من السيدات محبي تنفيذ المواد العطرية بشكل منزلي، حول ما هي طريقة عمل المخمرية بشكل سهل وطبيعي، وذلك حتى يتعرفون على المكونات التي توجد فيه بشكل مفصل، إلى جانب أنه يكون مضمون بالنسبة لهم لمعرفتهم بكل المكونات التي يقومون باستخدامها في تصنيعه.

طريقة عمل المخمرية

إن خطوات عمل المخمرية سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى أي وقت، كما أن مكوناتها قليلة ومتاحة لدى الجميع، ويتم عمل المخمرية على النحو التالي:

المكونات

2 ملعقة من الفازلين كبيرة الحجم.

2 ملعقة من زبدة الكاكاو كبيرة الحجم.

ملعقة من زيت اللوز كبيرة الحجم.

10 قطرات من زيت اللافندر.

5 قطرات من زيت الليمون.

5 قطرات من زيت الورد.

تفريغ محتوى من كبسولة لفيتامين هـ.

نقوم بإحضار أحد الأوعية الغويطه، ونقوم بوضع كميات الفازلين مع كميات زبدة الكاكاو، مع كميات زيت اللوز.

ونقوم بعد ذلك بخلط كل هذه المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإدخال الخليط إلى الميكرويف حتى يذوب مع بعضه البعض.

ولمن لا يفضلون استخدام الميكرويف من الممكن أن يتم استخدام حمام الماء الدافئ لاذابة المكونات بشكل جيد.

بعد أن تتجانس المكونات بعد إذابتها نقوم بترك الخليط حتى يبرد شرط ألا يبرد بشكل كامل أو يتجمد.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كل كميات الزيوت العطرية والكبسولة الخاصة بفيتامين هـ.

وبعد ذلك نقوم بصب كل الخليط داخل عبوة صغيرة الحجم، ومن الجيد إذا كان هناك عبوة صغيرة خاصة بأحمر الشفاه حتى يكون من السهل استخدامه في أي وقت وأي مكان.

يتم بعد ذالك وضعها في العبوة نقوم بترك العبوة على أن تتجمد فترة من الوقت قبل أن نقوم باستخدامها.

ويتم حفظها في أي مكان شرط أن يكون بارد وجاف.

طريقة تحضير المخمرية

لقد عرضنا لكم في الفقرات السابقة طريقة عمل المخمرية والمكونات الخاصة بها، فالمخمرية وما يشبها من المواد العطرية الصلبة، تعتبر من أكثر الأمور التي يقبل عليها الكثير في هذه الفترة، وذلك لما لها من فاعلية ورائحة مستديمة تمنحها للجسم، الأمر الذي جعل الكثير يفضلها على المعطرات التي تحتوي على كحول.