في ربع ساعه بس هتعملى ألذ كبده بجميع أنواعها اسكندراني وبانية طعم وريحه حكاية مش هتبطلي تعمليها

ألذ كبده بجميع أنواعها اسكندراني وبانية طعم وريحه، تعتبر الكبدة من الأكلات المفيدة للجسم حيث أنها تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها، كما أن الكبدة تتميز بمذاقها وطعمها الشهي واللذيذ، وهناك عدد كبير من الأشخاص يلجأون إلى شراء الكبدة من المطاعم والمحلات ولكن يكون هناك أحاديث وأقاويل كثيرة حول عدم جودة ونظافة الكبدة، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيفية تحضير الكبدة في البيت بأكثر من طريقة.

سوف نقدم لكم أكثر من وصفة في تحضير الكبدة بأطعم مختلفة وهي:-

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

يمكن اتباع الخطوات التالية لتحضير الكبدة الاسكندراني:

نصف كيلو كبده.

ملعقتين من الملح.

ثلاث حبات من الفلفل الحار.

أربع فصوص ثوم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطه.

عصير ثلاث ليمونات.

ملعقتين صغيرتين كزبرة ناشفة.

مكونات الكبدة الاسكندراني

قومي بتقطيع الكبدة إلى قطع أو شرائح صغيرة.

في الكبة الكهربائية يتم إضافة الكمون والثوم والشطة والملح والفلفل الحار والكزبرة وتشغيل الكبة حتى تصبح المكونات متجانسة.

يتم وضع هذا الخليط على الكبدة وتقليبهم جيداً، ثم نترك الكبدة في هذه التتبيلة لبعض الوقت.

في طاسة على النار نضيف الزيت ونتركه حتى يسخن ثم يتم وضع الكبدة بداخله وتوزيعها في قاع الطاسة بالكامل، ونترك الكبدة بعض الوقت حتى تحمر.

بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون على الكبدة ونترك الكبدة لمدة ربع ساعة على النار ثم يتم إطفاء النار.

يمكن تقديم الكبدة مع سندوتشات فينو أو مع المكرونة.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

وصفة الكبدة البانية

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المميزة في تحضير الكبدة ويتم تجهيزها عن طريق الآتي:

نصف كيلو من الكبدة الشرَائح.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقتين من البقسماط أو الردة.

عصير ليمون.

ملعقتين دقيق.

ملح وكمون وسبع بهارات.

ملعقة ثوم مفروم صغيرة.

مكونات عمل الكبدة البانية

في إناء نقوم بوضع شرائح الكبدة ونضيف إليها الثوم والملح والبصل المفروم والكمون وعصير الليمون والبهارات ونخلط هذه المكونات مع الكبدة ونتركها لمدة ساعة داخل الثلاجة.

بعد ذلك قومي بإخراج شرائح الكبدة وضعيها داخل خليط الردة أو البقسماط مع الدقيق بعد مزجهم سوياً.

يتم تغطية الكبدة بهذا الخليط من جميع الاتجاهات.

في مقلاة على النار يتم وضع كمية من الزيت ونتركها تسخن ثم يتم وضع شرائح الكبدة داخله حتى تنضج تماماً.

طريقة تحضير الكبدة البانية