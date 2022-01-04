بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابث بألوان مختلفة وجذابة بمكونات طبيعية 100%

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة من الروج الطبيعي وبأكثر من لون حيث تعد تركيبة الروج الطبيعي من أهم التركيبات سهلة التحضير والتي من خلالها من الممكن أن يتم إكساب الشفتين أفضل لون وتوريدهما وترطيبهما، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يمكن استعماله للحصول على أفضل ملون ومرطب شفاه طبيعي يعمل على إزالة لأي عيوب بالشفتين ومن خلال الآتي توضيح للمقادير مع بيان طريقة التحضير السريعة للوصفة مع بيان أهم المقادير التي يجب أن تتوفر للحصول على أفضل روج طبيعي.

طريقة إعداد الروج الطبيعي في البيت

من أهم أنواع الروج التي لا بد من عملها في البيت للوقاية من أضرار الروج غير الطبيعي هو الروج الذي يتم التحضير له من خلال مقادير طبيعية بسيطة من خلالها من السهل الحصول على الخليط المميز من الروج الطبيعي المميز بأفضل ملمس يعد ناعم طبيعي يقي من الجفاف، ومن ثم يسهل الحصول على تركيبة لا تعد فقط تجميلية بل تعد من الوصفات التي تعمل على ترطيب الشفتين وحمايتهما من أي تشقق قد يتواجد عليهما حيث أن العديد من العيوب التي تتواجد على الشفتين تكون نتيجة فقد الماء الذي يلزم لترطيب الجلد في تلك المنطقة ولتحضير الروج نحتاج للآتي من المكونات القادمة:

مكونات إعداد روج الشفايف الطبيعي

لتحضير الروج الطبيعي لا بد من الاعتماد على المكونات التالية:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من مكون زيت اللوز.

القليل من زيت جوز الهند.

ملعقة من النشا.

لون غذائي.

من السهل أن يتم التحضير لتلك الوصفة الطبيعية من خلال الاعتماد على المكونات السابقة والخلط الجيد ما بينها.

ومع الخلط المستمر لمجدة لا تقل عن خمس دقائق نجد أن الخليط تزيد كثافته ويزيد قوامه.

ومن خلال مزج المكونات ووضعها بوعاء ملائم وتجميدها في الثلاجة لبعض الوقت نحصل على أفضل نوع من أنوع مستحضر الروج الطبيعي المميز.

والتطبيق ليس له أي ضرر سلبي على الشفتين كما يعمل على توريدها وإكسابها الترطيب المطلوب.

طريقة التحضير