معجزة كريم البطاطس الرهيب لتبيض الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة من أول استعمال

كريم البطاطس الرهيب لتبيض الوجه، تحلم كل عروس ببشرة بيضاء وخالية من البقع والتصبغات، وذلك في الوجه والجسم بالكامل، وتعتقد الكثيرات أن الحصول على هذا الجسم يحتاج إلى كريمات عالمية ومبالغ طائلة، لكن في الحقيقة فإن الحصول على بشرة صافية وموحدة اللون لا يتطلب إلا تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في أي منزل بكل سهولة، والالتزام بتكرارها لمدة معينة، وبعد ذلك تكون النتيجة مذهلة،

طريقة عمل كريم البطاطس الرهيب لتبيض الوجه

نحتاج إلى حبة متوسطة من البطاطس وربع كوب من الحليب وملعقة كبيرة من اللبن البودرة، نقوم بسلق حبة البطاطس ثم نهرسها جيداً ونتركها تبرد قليلاً، وبعد ذلك نضيف اللبن والحليب ونخلط حتى نحصل على خليط كريمي، نوزع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تمامًا، ثم نقوم بفركه باستخدام الماء الدافئ، وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب، وبعد ذلك نجفف الوجه ونرطبه ونعيد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك الحنة البيضاء وزيت اللوز لتبيض البشرة

نحتاج الى ملعقة كبيرة من بودرة الحنة البيضاء وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وملعقة كبيرة من زيت السمسم وملعقة كبيرة من الجلسرين، نقوم بخلط جميع المكونات سوياً ثم نوزع الخليط على الوجه بحركات دائرية لمدة دقيقتين، وبعد ذلك نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول ثم نرطب الوجه ونكرر هذا الخليط مرتين أسبوعياً.

ماسك الخميرة لتبيض البشرة والمناطق الغامقة

نحتاج إلى نصف كوب من السكر الخشن وربع كوب من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونصف كوب من عصير الليمون، يتم خلطهم سوياً، ثم نوزع الخليط على الجسم بشرط أن يكون مبلل بالماء، نفرك الجسم بالخليط جيداً، وبعد ذلك نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر، نكرر هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوع للحصول على نتيجة سريعة ومرضية.

ماسك الزنجبيل والعسل للتفتيح الفوري

نحتاج إلى نصف كوب من العسل وربع كوب الزنجبيل البودرة وربع كوب من الزبادي، يتم مزجهم سوياً ثم نضع الخليط على الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الجسم ونكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.