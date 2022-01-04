ذهبي جذاب.. صبغة الكركم والزبادي لتنعيم وفرد الشعر ولتلوينه بالأشقر الذهبي الرائع لأجمل إطلالة

صبغة الكركم والزبادي، من افضل الصبغات الطبيعية للشعر المفيدة، والتي يمكن تجهيزها في المنزل بطرق مختلفة سهلة وبسيطة، كثير من السيدات يبحثون عن طرق آمنة لصبغ الشعر دون إلحاق الضرر به، وصبغ الشعر بمكونات طبيعية تشغل الشعر صحي وذات لون جذاب، تصبغ السيدات شعرهن لكسر الروتين والبحث عن الموضة والتغير، وسوف نقدم لكي سيدتي أهم الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر في منزلك بطريقة آمنة وصحية بالإضافة إلى الفائدة التي توجد في الكركم والزبادي.

صبغة الكركم والزبادي

الكثير من السيدات الذين يتمتعن ببشرة بيضاء يصبغون شعرهم باللون الأصفر أما لإخفاء الشيب، أو لرغبتهم في الظهور بشكل جمالي جذاب، ومن أفضل صبغات الشعر الطبيعية لشعر اشقر اللون يمكن استخدام صبغة تشتمل مكوناتها الكركم والزبادي، ويمكن أيضا إخفاء الشيب أو الشعر الأبيض عن طريق قشور البطاطس او بصبغة الكركم و القهوة، يمكنك الاطلاع عليها في محرك البحث جوجل.

مكونات صبغة الشعر بالكركم و الزبادي

بمعيار متساوي سوف نحتاج إلى:

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

بالإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ضع في إناء جميع المكونات، يتم خلطهم جيدا حتى تتجانس.

إذا كانت المكونات قليلة على كمية الشعر بإمكانك مضاعفة المقادير ولكن بنسب متساوية أيضا.

لابد من ارتداء جوارب بلاستيكية للحفاظ على الأيدي.

يتم توزيع الخليط على الشعر تماً حتى يشمل الجذور والأطراف.

دلكي فروة الرأس بأناملك حتى تتغلغل الصبغة لكل جزء في فروة الرأس.

وتترك المكونات على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم يشطف الشعر ويتم غسله جيداً بالشامبو.

ويفضل شامبو الأطفال الخالي من المواد المضرة للشعر.

الكركم غني بكثير من المعادن والفيتامينات المهمة ليس فقط للشعر ولكن لجميع أنحاء الجسم، ولكن إذا تكلمنا عن الشعر فسوف نذكر فوائده العظيمة التي لا حصر لها للشعر.

يساعد على فرد الشعر المجعد، ويجعله لامعاً وناعماً وجذاباً.

يقضي على تساقط الشعر في وقت قياسي.

يعالج التساقط بسبب احتواءه على مضادات للأكسدة.

يمكن للكركم القضاء على القشرة بخلطه مع زيت الزيتون، ويفرد على الشعر على شكل قناع، ثم يتم تسليكه بأطراف الأصابع حتى يتغلغل داخل فروة الرأس، ترك القناع لمدة لا تقل عن ثلث ساعة ثم يشطف ويغسل بالشامبو.

طريقة التحضير والاستخدامفوائد الكركم للشعر

في نهاية المقال قدمنا لكم أفضل الصبغات الطبيعية وهي صبغة الكركم والزبادي الصحية، وقدمنا نبذة عن فوائده، يجب اتباع جميع الخطوات والتعليمات للحصول على أفضل النتائج.