أكلة الحلة الواحدة.. طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج على أصولها سهلة وسريعة والطعم خرافي

تعتبر طريقة عمل الكبسة السعودي من أسهل الطرق التي يمكن أن تبحثين عنها، على الرغم من أن بعض السيدات قد يرون أن الكبسة تحتاج لكثير من الوقت والمجهود لإنجازها، ولكن على الرغم من مكوناتها الكثيرة إلا أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يتم تحضيرها بالشكل المناسب.

طريقة عمل الكبسة السعودي

نقدم لكم اسهل طرق لعمل الكبسة بالطريقة الاصلية، سنعضها لكم في مقالنا هذا:

مكونات الكبسة

دجاجة يتم تقطيعها إلى 4 أجزاء.

3 كوب رز بسمتي مغسول ويتم نقعه في ماء مغلي.

نصف كوب من الزبيب.

2 بصلة مفروم.

عدد 2 ملعقة من صلصلة الطماطم.

وأيضا 2 ثمرة مهروسة من الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت.

بالإضافة الى ملعقة من السمن.

وملعقة صغيرة من بهارات الكبسة.

ثمرة ليمون أسود مجفف.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

رشة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

4 حبات حبهان أو هيل على حسب ما يطلق عليه في كل بلد.

رشة من القرنفل المطحون.

2 ورقة لورا أو غارعلى حسب ما يطلق عليه في كل بلد.

عدد 2عود من القرفة.

كميات من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

نقوم بوضع السمنة على النار في المقلاة، ونقوم بوضع البصل فوقها ونتركه ليذبل.

ثم نضيف كمية الدجاج ونقوم بتشويحها إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الطماطم المهروسة ومعجون الطماطم وكل البهارات حتى يتجانسوا لدقائق.

ثم نضيف كمية الملح التي نريدها والماء ونتركه على نار هادئة حتى تنضج.

ونقوم بإشعال الفرن ليسخن على درجة حرارة 200 مئوية.

ثم نقوم بإحضار وعاء أخر نضع فيه الزيت والكركم ونقلبهم معا لدقائق.

نعمل على تصفية الدجاج جيدا من المرقة ونضعه في صينية ونغطيه بخليط الكركم.

نترك المرقة بجانب وندخل الدجاج إلى الفرن لفترة 30 دقيقة حتى يتم تحميره.

ونقوم في نفس الوقت بتحضير الأرز من خلال إحضار إناء ونضع فيه زيت وماء وعندما يغلي نضيف الأرز.

وبعد الغليان نضيف كمية من مرقة الدجاج ونضع البهارات الباقية ونتركه يغلي على نار هادئة.

بعد أن ينضج يقدم على صينية ونقوم بوضع الدجاج أعلاه.

كبسة الدجاج

لقد أوضحنا لكم فيما سبق طريقة عمل الكبسة السعودي بشكل مفصل، وبينا لكم كل المكونات حتى لا تنسوا أي شئ منها، ونتمنى أن تنال هذه الطريقة رضاكم، فهي توفر عليكم الكثير من الوقت والمجهود في تنفيذها، ولا يمكن أن يختلف أي منا على مذاقها الرائع الذي سوف يعجبكم بشكل كبير ويعجب أسرتكم.