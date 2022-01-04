هش ولذيذ.. طريقة عمل كيك الشاي السريع اليومي بمقادير بسيطة مظبوطة 100% والطعم خيالي

قد تبحث الكثير من سيدات البيوت عن طريقة عمل كيك الشاي، وذلك حتى يقوموا بتقديمه كأحد الوجبات الخفيفة في الإفطار، أو في حفلات الشاي التي قد يقيمها البعض مع أصدقائهم، ويعتبر كيك الشاي من أبسط وأسرع المأكولات التي يمكن أن نقوم بعملها ببعض المكونات البسيطة.

طريقة عمل كيك الشاي

إن كيك الشاي يعتبر من أهم المأكولات التي يجب أن تكون متاحة في المنزل، فهي تصلح لأن تكون وجبة إفطار أو في وسط اليوم، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال خطوات عمل كيك الشاي:

المكونات

3 أكواب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة من بيكينج بودر صغيرة الحجم.

ملعقة واحدة من بيكربونات الصوديوم صغيرة الحجم.

ذرة من الملح.

كوب ونصف من السكر البودرة.

كوب إلا ربع من الزيت.

4 بيضات.

ربع ملعقة من الفانيليا صغيرة الحجم.

كوبمن الحليب.

نصف كوب من الزبادي.

3 ملاعق من الكاكاو كبيرة الحجم (على حسب الرغبة فيمكن وضعها أو الاستغناء عنها).

في البداية نقوم بوضع كل المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي ونخلطها بشكل جيد حتى تصبح متجانسة، ثم نقوم بخلط الدقيق ومعه البيكنج بودر والملح وبيكربونات الصوديوم ويتم نخلهم معا، ثم نقوم بإضافة هذه المكونات إلى الخليط السائل بشكل تدريجي ونخفقهم معا تدريجيا ليتجانسوا.

نقوم بأخذ كمية من العجين ونضيف إليه الكاكاو، ثم نحضر قارب الخبز وندهنه ببعض السمن ونرش فوقه بعض الدقيق، ونقوم بطرد باقي الدقيق الظاهر ونقوم بوضع كل الخليط في القارب على أن يملئ القارب بالكامل إلا ربعه، ثم ندخله فرن درجة حرارته 180 مئوية.

يجب أن نترك القارب في الفرن حتى ينضج فترة لاتقل عن 35 دقيقة ولا تزيد عن 45 دقيقة، ومن الضروري جدا ألا نقوم بفتح الفرن عليها إلا بعد مرور ذلك الوقت بالكامل، بعد ذلك وبعد أن تكون قد نضجت نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها فترة 5 دقائق حتى تبرد ويتم تقديمها.

كيك الشاي العادي

لقد قدمنا لكم في هذا المقال طريقة عمل كيك الشاي بشكل سهل وسريع، كما عرضنا لكم كل المكونات التي يتم استخدامها في عمل هذا الكيك، وذلك لتتمكن كل سيدة من تنفيذ هذه الطريقة بشكل سهل وبسيط، هذا إلى جانب أن مذاقه جيد وسوف ينال إعجاب الكبار والصغار في المنزل.