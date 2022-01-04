ملعقة خميرة واحدة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالخميرة، من الممكن إتمام عمل خلطة ممتازة من الخميرة مع مكونات بسيطة ومن خلال تركيبتها نحصل على الشعر خالي تماما من أي تجاعيد وناعم وخالي من الكثير من العيوب والتي تعد مصدر هام من مصادر التغذية للشعر وحمايته من الجفاف والكثير من العيوب التي قد تظهر على الشعر نتيجة الكثير من العوامل الخارجية، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن وصفة الخميرة والتي تساعد في زيادة نمو الشعر وزيادة نعومته والقضاء نهائيا على خشونة الشعر وإليكم من خلال الآتي أهم المكونات والطريقة التي لا بد من اتباعها لتحضير تركيبة الخميرة الخاصة بمعالجة الخشن والمجعد.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

بالإمكان الحصول على تلك الوصفة من خلال مكونات بسيطة لا بد من تركيبها ومزجها مع الخميرة وبالاستعانة بتلك المكونات يكون من اليسير الحصول على أفضل ملمس للشعر حيث أن الشعر يستمد من تلك الوصفة عدد كبير من المغذيات والتي من أهمها البيوتين ومختلف فيتامينات ب المتعددة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات الأساسية المطلوبة لعمل كيراتين معزز بقوة الخميرة المنعمة للشعر.

مكونات خليط الخميرة المنعم للشعر

خليط الخميرة من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع له من خلال استعمال المكونات التالية:

ملعقة من مكون الخميرة الفورية.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من مكون زيت الخروع.ملعقة من زيت اللوز.

زيت جرير.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الدقيق.

التركيبة من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال الاستعانة بمكون الخميرة مع مزجه بالنشا مع الدقيق لخمس دقائق.

ومن ثم بعد ذلك تتم الإضافة للمكونات مع بعضها وهذا ما يعمل على توفر خليط ناعم ومتجانس.

حيث تعتبر الطريق ة التي يتم بها خلط المقادير تعطي نتيجة كريم ناعم غني بالفيتامينات المغذية ليست فقط لخصلة الشعر بل .

يمتد أثر تلك المغذيات لفروة الرأس حيث تقي الخميرة من أعراض تحسس فروة الرأس كما تقيها من التعرض للالتهابات أو الإصابة بالقشور.

وتعتبر وصفة الخميرة هي أرخص نوعيات كيراتين الشعر.

طريقة التحضير