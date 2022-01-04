هيبقى حرير.. فرد الشعر بالخميرة وتكثيفة مهما كان خشن ومجعد بأقوى كيراتين طبيعي بدون مواد ضارة

تعرفي على الطرق الفعالة في فرد الشعر بالخميرة، حيث يسعى العديد من الفتيات والسيدات في الحصول على شعر جذاب مفرود وناعم، ويتم اللجوء لأكثر من طريقة منها الفرد بالمكواة الكهربائية والسيشوار وغيرها من الأساليب التي تسبب ضرر بالغ لخصل الشعر مع تكرارها بصورة مستمرة، لذلك يتم البحث دوما عن الطبيعة لتلبية الرغبات والعناية بالجمال بصفة عامة سواء للجسم والشعر والبشرة، ومحور حديثنا اليوم عن وصفات من الطبيعية لجعل شعرك أملس وأكثر صحية.

فرد الشعر بالخميرة

فالخميرة تساعد كثيراً على التخلص من التجعد وذلك بناء على تجارب فعلية، وسيتم التعرف على المكونات والوصفة من خلال مقالنا.

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب لبن دافئ.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

بالإضافة الى ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

يتم وضع الخميرة الفورية على اللبن الدافئ مع التقليب حتى اكتمال الذوبان، وتركها مدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تنشط الخميرة.

ثم يتم مزج الخليط السابق مع الزبادي حتى يتم التجانس بينهم.

وبعد ذلك يتم أضافة إلى الخليط السابق زيت الزيتون وعسل النحل الطبيعي.

اتركي الخليط يتفاعل مع بعضه لمدة نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة على الخليط الذي تم إعداده نقوم بالخطوات التالية للحصول على أفضل نتيجة ممكنة:

في البداية عليكي تمشيط الشعر جيدا وفك التشابك به، ثم تقسيمه إلى أربع أجزاء متساوية.

قومي بوضع الخليط على كل جزء من الجذور حتى الأطراف حتى يتغلل جيدا في جذور الشعر.

ثم قومي بتمشيط شعرك مرة أخري برفق ولفيه.

وضعي الكاب الحراري أو بونيه بلاستيك لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتم الاستفادة الكاملة من فوائد الماسك.

بعد مرور نصف الساعة قومي بفكه وغسله بالماء الفاتر والشامبو.

للحصول على أفضل النتائج احرصي على تكرار الماسك مرتين في الأسبوع.

فرد الشعر المجعدطريقة استخدام ماسك الخميرةفوائد ماسك الخميرة للشعر

أحد مكونات ماسك الخميرة هو الزبادي الذي يتضمن مجموعة من الفيتامينات التي تفيد بصيلة الشعر، مثل فيتامين أ و ب وج وك، بالإضافة إلى احتوائه على حمض اللاكتيك الذي يقوم بدوره في تنظيف فروة الرأس مما يعزز جذور الشعر، وتعمل الخميرة على فرد الشعر المجعد لاحتوائه بروتينات تقوم بتغطية خصلات الشعر من الخارج ليصبح مظهره جذاب.

وبذلك نكون تعرفنا على أسهل الطرق في فرد الشعر بالخميرة، فأصبحت مشكلة الشعر المجعد محلوله لكثير من السيدات، لتوافر مكونات الوصفة في كل منزل ويمكن اعدادها بطريقة سهلة جدا.