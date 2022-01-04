ستذهلك النتيجة.. طريقة عمل صابونة الفحم النشط لبشرة أفتح 5 درجات وتزيل الهالات وتفتح الأماكن الحساسة

نقدم لكم اليوم طريقة عمل صابونة الفحم النشط المعروفة بفوائدها الغنية للبشرة وقدرتها على تنقية المسام من الشوائب، حيث رغم تنافس الماركات في الأسواق العالمية والمحلية على تقديم صابون الفحم النشط، إلا أنه يصعب الحصول عليها بسعر منخفض فأجود الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية ذات ثمن باهظ ومضاف إليها مواد كيميائية قد تسبب تحسس البشرة، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة صنعها في البيت بتكلفة منخفضة وجودة عالية.

طريقة عمل صابونة الفحم

تنويه: في هذه الوصفة سنحتاج فحم نشط وهو فحم معدل ولا يشبه الفحم العادي، ويمكن الحصول عليه من حبوب الفحم من الصيدلية.

المكونات:

٢ملعقة كبيرة فحم نشط.

نصف كوب زيت نخيل.

كوب زيت زيتون.

نصف كوب زيت جوز هند.

ربع كوب هيدروكسيد الصوديوم.

بالإضافة الى ربع كوب ماء مقطر.

٣ ملاعق زيت خروع.

ومقدار ٣ ملاعق زيت التامانو.

و٣ ملاعق زيت شجرة الشاي.

ارتدي نظارة واقية شفافة وقفازات ولا تلمس الفحم النشط مباشرة حتى لا تتحسس البشرة أو العينين.

قم بإذابة هيدروكسيد الصوديوم ببطء في الماء المقطر واتركه جانبا حتى يبرد.

في وعاء أخر قم بإذابة زيت جوز الهند في حمام بخار.

بعدها قم بإضافة الزيوت المتبقية إليه.

ثم بعد التأكد أن حرارة الخليط الكيميائي أصبحت باردة أضف خليط الزيوت إليه.

أضف إليهم الفحم النشط وقلب ببطء حتى لا تتناثر بودرة الفحم.

بعد أن تحصل علي خليط متجانس قم بصب الخليط في قوالب سيليكون. واتركه ليجف لتحصل على قالب صابون الفحم.

طريقة التحضيرفوائد صابون الفحم

هناك عدة فوائد لاستخدام صابون الفحم ومنها:

حماية البشرة من التجاعيد المبكرة.

امتصاص الزيوت الزائدة للبشرة.

تنظيف البشرة بعمق.

الوقاية من حبوب الشباب والتخلص من مظهر المسام الواسعة.

المساهمة في علاج أمراض جلدية كالأكزيما والصدفية.

تقليل قشرة الشعر.

تقشير البشرة بلطف.

أضرار صابون الفحم

قبل تطبيقه علي البشرة انتبه لأضراره المحتملة وهي:

حدوث خلل في درجة حموضة البشرة.

تحسس البشرة.

جفاف وتهيج البشرة نتيجة امتصاص الفحم لرطوبة البشرة.

تهيج العين وإصابتها بالعدوى.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل صابونة الفحم. وأهم فوائد استخدامها للبشرة والأضرار المحتملة أيضا.