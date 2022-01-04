الطريقة الصحيحة لصنع افضل مشروب سحلب على الإطلاق خطوة بخطوة

فى فصل الشتاء تتوجه الأمهات لعمل المشروبات الدافئة لأولادهم حتى لا يشعروا بالبرد ومن أفضل المشروبات الساخنة التى تساعد الجسم فى التدفئة هو مشروب السحلب غير أنه يحتوى على قيمة غذائية كبيرة حيث أنه ينشط الجسم وكل الخلايا الموجودة به وأيضاً ينشط الدماغ ويزيد من التركيز وتنشيط الدورة الدموية فى الجسم وهذا الذى يعطى الجسم الدفئ وله دور فعال جداً فى علاج الاسهال وعادة يستخدم فى علاج قرحة المعدة ويهدئ جدار المعدة غير كل هذى الفوائد أنه ذو طعم لذيذ ،نقدم لكم فى هذا المقال طريقة سهلة وسريعة لتحضير مشرب السحلب الساخن إليكم الطريقة خطوة بخطوة.

طريقة تحضير السحلب:

مقادير التحضير:

لتر واحد من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتان من الكاسترد.

ثلاث ملاعق كبيره من النشا.

كوب واحد من السكر.

كوب ونصف من حليب البودرة.

القليل من المكسرات.

القليل من جوز الهند.

نضع قدر متوسط الحجم على نار متوسطة ثم نضع الحليب ونتركه حتى يسخن. نضع الكاسترد والنشا ونضيف إليهم القليل من الحليب الساخن ونقوم بتقليبهم حتى يمتزجوا مع بعضهم. نضيف مخلوط النشا إلى الحليب مع الاستمرار فى التقليب حتى غليان الخليط وتكثف الخليط قليلاً. صب مشروب السحلب فى اكواب ونقوم بوضع المكسرات وجوز الهند عليه نقوم بتقديمه ساخناً.

ثلاث اكواب من الحليب خالى الدسم.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبار من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

رشة من الهيل.

رشة من جوز الهند.

نحضر قدر ونضع فيه ثلاث اكواب من حليب خالى الدسم ثم نتركه يسخن ولا نتركه حتى يغلى. نضع النشا فى وعاء ونقوم بإضافة القليل من اللبن الساخن وتقبلهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض. نضيف إلى الحليب مخلوط النشا ونصف كوب من السكر ونستمر فى تقابلهم حتى نلاحظ ثقل الخليط وأنه أصبح ذو قوام كثيف. نضع السحلب فى كاسات ثم نضج رشة هيل ورشة جوز الهند عليه ويقدم ساخناً وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير:مكونات عمل مشروب السحلب:طريقة الإعداد والتحضير: