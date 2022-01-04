طريقة عمل خبز التورتيلا.. أسرع وأسهل طريقة لعمل خبز التورتيلا لجميع أنواع الساندوتشات

خبز التورتيلا، هو عبارة عن خبز ولكنه رقيق القوام، انتشر في العديد من الدول العربية بشكل كبيرة على الرغم من أصله المكسيكي، وأصبح يستخدم في العديد من الطرق المختلفة، ويتم حشوه بحشوات مختلفة، مثل اللحمة المفرومة، والسجق، وهو من أهم الأطعمة المحبوبة لدى الكثير من الناس، ويتم تحضير الخبز التورتيلا في العزائم والمناسبات وخاصتًا في الأعياد، وفي شهر رمضان الكريم، والان يمكنك تحضير الخبز التورتيلا في المنزل بدلًا من شرائه جاهز، وهو من الأمور السهلة جدًا ولا يحتاج إلى أي جهد أو تكاليف.

خبز التورتيلا هو عبارة عن خبز ولكنه يختلف بشكل كامل عن الخبز المتعارف عليه فهو رقيق جدًا وناشف، ويسمى في الكثيرمن البلاد بأسم الرقاق، والذي يتم عمل منه اجمل صواني الرقاق المحشية باللحمة المفرومة التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وطريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل لا تحتاج إلى أي مجهود أو مكونات متعددة، لذلك فهو من الأفضل تجهيز في البيت بدلًا من شرائه جاهزًا.

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنازل

طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل لا يتعدى الدقائق المعدودة، ويتم تحضيره كالآتي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون منخول جيدًا.

كوب من الماء الدافيء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

الان احضري وعاء عميق.

أضيفي بداخله الدقيق الأبيض، وقومي برش الملح على الدقيق.

اخلطي المكونات ثم أضيفي السكر ايصًا، واعيدي الخلط مرة أخرى.

قومي بوضع الزيت النباتي وقومي بفرك الدقيق في الزيت حتى يندمج بكل كامل بالدقيق.

الان اعجني المكونات بالمياه، ولكن يتم سكب المياه بشكل تدريجي حتى يتم تشكيل عجينة متماسكة فلا يتحدد مقدار المياه حسب ماتحتاج العجينة لتتكون.

الآن اتركي العجينة حتى ترتاح قليلًا.

قومي بعد ذلك بتقطيع العجينة إلى عدة كرات حسب الكمية.

الان رشي الرخامة بالدقيق.

قومي بفرد العجينة جيدًا حتى تصبح رقيقة القوام وذلك قد يتم بإستخدام النشابة

احضري الان مقلاة من التيفال أو أي مادة عازلة أخرى حتى لا يتم الالتصاق، أو يمكن استخدام أي صاج خاص بالخبز.

قومي بوضع واحدة من العجين المفرود بعد تسخين المقلاة.

اتركي العجين على نار متوسطة حتى يتم تحمير أسفل العجين ويصبح لونه ذهبي.

قلبي العجين الى الجانب الآخر.

اتركي العجين حتى يتغير لونها من كل الجهات.

الان اصبح جاهز افعلي نفس الخطوات مع كل الكمية التي تم استخراجها من العجينة.

ثم قومي بتغطية الخبز بقطعة من القماش حتى يصبح مقرمش.

مكونات عمل خبز التورتيلاطريقة التحضير

خبز التورتيلا أو كما يسمى بالرقاق، فهو من الأطعمة المكسيكية الأصل التي اشتهرت في مصر والعديد من البلاد الأخرى، ويتم استخدامه في عمل صنية الرقاق باللحمة المفرومة، كما يمكن حشوها بالعديد من الحشوات الاخرى، وذلك حسب الرغبة، يتم تحضيره في العديد من المناسبات المختلفة، وفي هذا المقال تعرفنا على كيفية تجهيز خبز التورتيلا في المنزل بخطوات سهلة.

خبز التورتيلا أو باللغة المصرية الرقاق، هو عبارة عن خبز رقيق السمك، له طعم مقرمش، ومميز، يستخدم في تحضير بعض الاكلات، ويتم حشوه في الغالب باللحمة المفرومة أو للعديد من الحشوات الأخرى حسب الرغبة، ويقدم في العزومات وفي عيد الاضحى المبارك مع اللحم الضاني، ويمكنك تجهيز الخبز في المنزل بمكونات بسيطة جدًا وطريقة لا تتعدى الدقائق.