أسرار تحضير تتبيلة الدجاج المشوي الحاتي بمذاق رائع مميز

تعتبر وجبة الدجاج المشوي من الوجبات التي لا يمكن الاستغناء عنها كوجبة أساسية خلال أيام الأسبوع وينتظرها الأطفال بفارغ الصبر ويوجد طرق متعددة من الدجاج المشوي في المنزل أو المحلات حتى أن المحلات تختلف طريقة كل مطعم عن الآخر ولكن من أصناف التتبيلة المميزة هي تتبيلة الحاتي التي تدخل في تتبيلة اللحم والكفتة وغيرهم من الأصناف وتعطي مذاق خاص بها لا يمكن مقاومته، وإذا كنت ترغبين في التجديد نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي المميزة، ويتميز الدجاج بالفوائد الصحية التي تغني عن المواد الغذائية غير المفيدة وتحرص الأمهات على تناول الدجاج إلي العائلة لمدهم بالبروتين والفيتامينات وللتعرف على طريقة تحضير الدجاج المشوي يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الدجاج تتبيلة الحاتي

مكونات التحضير:

فرخة لا تزيد عن الكيلو ونصف.

فنجان من الخل.

فنجان من الزيت.

ملعقة من مسحوق الثوم البودرة.

ملعقة من مسحوق البصل البودرة.

كاتشب.

بهارات من الملح والكركم.

عصير ليمون.

عصير ماء بصل.

شطة حسب الرغبة.

يتم تحضير الفرخة كما هي عن طريق إزالة سلسلة الظهر فقط ثم فرد الفرخة وفردها باستخدام النشابة ثم نتركها مفروده كما هي. نقوم بتشكيل سكين في منتصف اللحم حتى ينضج سريعاً وتأخذ من تذوق التتبيلة. تحضير طبق من البلاستيك بحس يكون عميق حتى يستوعب حجم الفرخة ثم وضع كافة المكونات من الماء والتوابل التي سبق ذكرها. يتم تقليب الدجاجه بالمكونات لمدة تتراوح ما بين ثلاث دقائق إلى خمس دقائق ثم وضع غطاء من خامة السولفان على طبق المكونات. يتم نقل الخليط إلي البراد لمدة يوم كامل حتى نحصل في النهاية على أفضل مذاق للدجاج المشوي. تحضير صينية فرن من الألمونيوم أو الجرانيت حسب المتوفر ثم فرد الدجاجة بالصينية وتغليف الصينية بورق من الفويل بحيث يكون من النوع الحراري حتى لا يحترق. نقوم بوضع صينية الدجاج على الرف الشبكي ثم يتم متابعة الصينية كل مدة وفي حالة إصابة الصينية بالجفاف يتم وضع الماء حتى لا تجف وتحترق. نتركها حتى تمام النضج وبعد ذلك يتم تقديم الدجاج المشوي ساخناً.

طريقة التحضير: