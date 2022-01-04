قناع إزالة شعر الوجه بكل سهولة من دون ألم ومن أول مرة مش هتروحي للكوافير تاني

قناع إزالة شعر الوجه بسهولة هي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها كل النساء، حيث أن مشكلة الشعر الزائد في الوجه من أهم المشكلات التي تواجه النساء طوال حياتهم، وذلك بسبب أن الشعر الزائد يحجب جمال الأنثى ويعمل على إعطاءها مظهر غير لائق أو جذاب، ولذلك تبحث الكثير من النساء على طريقة سهلة لاستخدامها بكل سهولة لتنظيف البشرة من الشعر الغير مرغوب فيه دون اللجوء إلى صالونات التجميل أوإلى عمليات إزالة الشعر بالليزر.

قناع إزالة شعر الوجه بسهولة

يعتبر هذا القناع من أفضل الأقنعة المستخدمة منزليا في التخلص من الشعر الزائد، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

ملعقة جيلاتين بودرة.

2 ملعقة ماء دافئ.

نقوم بخلط الجيلاتين في طبق صغير مع الماء الدافئ لمدة دقيقتين حتى يذوب الجيلاتين تماما ويختفي. ثم يتم تنظيف الوجه قبل وضع القناع عليه بالغسول. يتم فرد خليط الجيلاتين على البشرة بالكامل في اتجاه نمو الشعر. ثم نترك الخليط على الوجه حتى يجف تماماً لمدة ساعة أوأكثر. بعد جفاف القناع يتم إزالته كقطعة واحدة من الوجه. ثم يتم ترطيب البشرة بعد استخدام هذا الماسك مباشرة.

إزالة الشعر من الوجهطريقة التخلص من الشعر بالجيلاتينإزالة الشعر بالبيض والنشا والسكر

يعتبر ماسك البيض مع النشا من أفضل الوصفات الطبيعية القوية في القضاء على الشعر الغير مرغوب فيه في الوجه وجميع مناطق الجسم، وذلك بسبب فعالية البيض مع السكر في إزالة جذور الشعر، كما أن النشا يعمل على تنعيم وترطيب البشرة، وإمداد البشرة بالكربوهيدرات اللازمة للتغذية السليمة لنضارة البشرة، حيث يتم تحضير الوصفة كالتالي:

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة سكر.

نقوم بخفق البيض والسكر والنشا مع في الخلاط الكهربائي بدون أي إضافات من ماء أو زيوت حتى لا تفسد الوصفة. ثم نقوم بفرد الماسك على طبقة الجلد المراد تنظيفها من الشعر الزائد. بعد مرور نصف ساعة نقوم بشد الماسك من البشرة بعكس اتجاه نمو الشعر. بعد الانتهاء من إزالة الشعر يتم ترطيب البشرة بأي نوع كريم مرطب.

ماسك إزالة شعر الوجهطريقة عمل إزالة لشعر الوجه