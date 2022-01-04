في دقائق معدودة.. حضري السمبوسة الهشة المقرمشة باللحمة المفرومة

يصنف طبق السمبوسة باللحمة المفرومة ضمن أهم المقبلات والأصناف والأكلات الموجودة على موائد السفرة في شهر رمضان المبارك، وهذا نظراً لطعمها الشهي التي تتميز به وفوائدها الصحية المتعددة التي توفرها للجسم، حيث تعد السمبوسة واحدة من أشهر المقبلات المقلية اللذيذة التي يتم لفها على هيئة مثلثات صغيرة الحجم، وتحشو بالعديد من الحشوات المختلفة من أشهرها الجبن والخضروات واللحمة المفرومة والدجاج، ومن خلال ما يأتي نقدم لكم أسهل طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة بتكاليف بسيطة وخطوات سريعة وسهلة.

السمبوسة باللحمة المفرومة

يمكن تحضير وتقديم رقائق السمبوسة باللحمة المفرومة إلى جانب أطباق الدجاج والأرز والخضروات على مائدة السفرة كأحد أنواع المقبلات الشهية، كما يمكن أيضاً تحضير عجينة السمبوسة في المنزل بخطوات سهلة بدلاً من شراءها جاهزة من المحلات، حيث أن مكونات العجينة بسيطة للغاية وموجودة في كل منزل، وهذه مكونات وخطوات تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة.

المكونات

نصف كيلو من رقائق السمبوسة الجاهزة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من البصل المفروم فرماً ناعماً.

كوب من قطع الجزر وحبات البازلاء الطازجة.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت غزير للقلي.

تسخين الزيت في مقلاة واسعة على النار ثم يتم تقليب اللحمة المفرومة في الزيت حتى يتحول لونها إلى اللون البني.

إضافة البصل المفروم إلى اللحمة ثم تبهر بالملح والفلفل الأسود، ثم يوضع معهم الجزر المقطع وحبات البازلاء الخضراء.

فرد رقائق السمبوسة على سطح مستوي ثم يتم حشوها بالقليل من خليط اللحمة والبازلاء، ومن ثم يتم قفل حواف السمبوسة جيداً.

تكرار هذه الخطوة لحين الانتهاء من الكمية الموجودة من السمبوسة واللحم المفروم.

تسخين زيت غزير في مقلاة واسعة وعميقة على النار، ومن ثم يتم قلي شرائح السمبوسة في الزيت لحين أن تصبح ذات اللون الأصفر الذهبي.

ويمكن رش الزيت أثناء القلي على وجه السمبوسة حتى تصبح لها فقاقيع وتصبح هشه ومقرمشة.

ترفع السمبوسة عن النار وتصفى من الزيت جيداً، أو يمكن رفعها على مناديل مطبخ حتى تتشرب الزيت بالكامل، ثم توضع في طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

خطوات التحضير