ملعقة سرية في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال 15 دقيقة هتبقي زي الزبدة

اللحوم والكوارع من الممكن أن نقوم بتسويتهم من خلال الاعتماد على طريقة جيدة، وتلك الطريقة تكون من خلال الاستعمال لمكون يساعد في التسريع لتسوية أي نوع من أنواع أنسجة اللحم، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن مكونات بسيطة تساعد في التسوية للحم والطريقة التي تساعد في الحصول على التسوية للحم وخلال أقل وقت ممكن، وعن الطريقة نتحدث بالتفصيل فيما يلي من السطور التالية حيث أن ذلك يهم الكثير من ربات البيوت.

تسوية اللحوم والكوارع

اللحوم والكوارع من أهم أنواع الطعام والتي يجب أن تتم تسويتها بشكل جيد حيث تعتبر أنواع أطعمة اللحم هي أكثر الأغذية والتي تحتاج للكثير من الوقت لتمام التسوية وهذا بالأخص حال كببر السن للحيوان المنتج للحم المراد طهيه، ولكن هناك طريقة مميزة تساعد في طهي سريع ومنجز للحم وتلك الطريقة هي التي تعتمد على الإضافة لمكون السكر، حيث يعد السكر من أهم المكونات التي يسهل من خلالها تسوية اللحم وفي أقل وقت ممكن، وبالنسبة للسكر فهو من المكونات الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن تتم التسوية السريعة للحم حيث يعد السكر من أهم المكونات والمقادير البسيطة ولكن لها القدرة على الإضعاف من أنسجة اللحم وهذا لتسوية سريعة جدا لها وبدون أن يأخذ اللحم الوقت الطويل للتسوية.

طريقة سريعة لتسوية اللحم

اللحم من الممكن أن تتم مرحلة تسوية بأقل وقت ممكن، وبأفضل طعم وهذا ما يكون من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة، وتلك المكونات تعمل على التسوية الجيدة للحم وفي غضون أثل من ساعة والمكونات هي:

اللحم المرغوب بتسويته.

ماء مغلي.

بهارات اللحم.

فلفل أبيض.

بصل وجزر.

كرفس وكرات.

ورق لورا.

طماطم.

حبهان ومستكة.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من السكر.

الطريقة المتبعة للتسوية

من الممكن أن تتم من خلال التشويح لحم ومن ثم إضافة المنكهات وورق اللورا والحبهان وترك المكونات ليتم غليانها، وبعد التأكد من التسوية للحم يرفع من النار ويقدم في الطبق الملائم ساخن وتعد تلك الطريقة أسرع طرق تسويته