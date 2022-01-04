أحلي وأسهل طريقة عمل أقراص جوز الهند بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل والطعم لا يقاوم

اقراص جوز الهند عبارة عن حلوة مميزة تصنع من جوز الهند الخشن، ولها طعم مختلف، وقرمشة واضحة قد تجعل الجميع يحب طعمها ومذاقها المميز سواء كان اطفال او كبار، وطريقة تحضيرها بسيطة، كما أنها غير مكلفة من حيث مكوناتها، لذلك يمكن لكل أم تجهيزها لأولادها في المنزل في اي وقت حتى يستمتعون بها.

طريقة عمل وتحضير أقراص جوز الهند في المنزل

دائمًا ما تبحث كل أم عن الوصفات التي تسعد بها أولادها ومن أهم هذه الوصفات هو اقراص جوز الهند اللذيذة المختلفة التي بالفعل سوف تنال إعجاب الجميع وطريقة تحضيرها كالآتي:

نصف كيلو من جوز الهند الخشن.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائله.

ثلاث حبات من بياض البيض.

ثلاث ملاعق من الزبد.

احضري قدر مناسب الحجم أضيفي به السكر، ثم أضيفي بياض البيض.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعض.

أضيفي إليه الزبد بعد ذلك.

استمري في التقليب حتى يذوب السكر مع ذوبان الزبد أيضًا.

أضيفي كوب ونصف من كمية جوز الهند.

قلبي المكونات بعد ذلك مع بعض حتى الحصول على خليط ذات قوام كريمي ولكنه سميك القوام.

في النهاية أضيفي إلى المكونات الفانيليا لإعطاء رائحة مميزة.

وأضيفي بعد ذلك باقي كمية جوز الهند، واخلطي مرة أخيرة ولكن بشكل سريع

ارفعي القدر بعد الحصول على هذا القوام من النار.

اتركية يبرد قليلًا.

احضري صينية مناسبة الحجم.

ضعي في هذه الصينية ورق زبدة.

استخدمي قمع مناسب للحلويات.

ضعي كمية من هذا الخليط بداخل القمع.

في داخل الصينية قومي بتشكيل اقراص جوز الهند.

بعد الانتهاء من كل الكمية.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 160 درجة واتركيها حتى تنضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي من أسفل.

بعد ذلك ارفعي الصينية تحت الشواية للحصول على اللون الذهبي أيضًا للوجه.

اخرجي الصينية من الفرن.

اتركيها حتى تبرد تمامًا.

اخرجي الأقراص وهي متماسكة من الفرن، ويتم وضعها في أطباق التقديم.

ويتم تناولها حسب الرغبة باردة او ساخنة.

مكونات عمل أقراص جوز الهندطريقة التحضير