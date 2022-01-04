أسهل الطرق لعمل الفول المدمس فى المنزل خطوة بخطوة

الفول يعتبر من أشهر أنواع البقوليات حيث أنه محبب لدى الجميع لمذاقه اللذيذ والمميز غير أنه يحتوى على قيمة غذائية عالية فإنه يعالج مشكلة النحافة وله دور فى حماية الجسم من مرض السرطان ويعطى الجسم طاقة وحيوية وينشطه ويحمى الجسم من أمراض الكلى والالتهابات وهو مهم جداً للمصابين بأمراض القلب وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس فى المنزل بكل سهولة وخطوة بخطوة إليكم الطريقة.

طريقة تحضير الفول المدمس فى المنزل

مقادير الوصفة:

نصف كيلو من الفول.

نصف كوب عدس أصفر “كوب كبير”.

ملعقة طعام من الكركم “ملعقة كبيرة”.

بصلة صغيرة الحجم ومقطعة إلى شرائح.

جزرة واحدة وتكون مبشورة.

حبة طماطم واحدة وتكون متوسطة الحجم.

نصف حبة ليمون كبيرة.

قبل التحضير بيوم نقوم بنقع نصف كيلو الفول فى وعاء متوسط الحجم عميق مملوء بالماء لمدة 8 ساعات على الأقل. بعد أن نتأكد أننا نقعناه جيداً نقوم بتصفيته من الماء ثم نضعه فى الدماسة. ثم بعد ذلك نضع على الفول نصف كوب من العدس الأصفر وبصله مقطعة لشرائح ثم جزرة مبشورة ونعصر على المكونات نصف ليمونة. ثم نقوم بوضع ماء مغلى على المكونات فى الدماسة حتى تغطى جيداً بالماء ونتركها قليلاً على نار متوسطة حتى تغلى. نضع ماء مغلى مرة ثانية على الدماسة لو لاحظنا أن منسوب الماء قل حتى تكون الماء تغطى الفول ثم نتركه على النار ونقوم بتغطيته. نقوم بترك الدماسة على النار لمدة سبع ساعات حتى ينضج الفول ونقوم بتزويدها ماء مغلى من وقت لآخر حتى يكون الفول مغطى بالماء. بعد السبع ساعات نجد أن الفول نضج جيداً سنقوم بإغلاق النار عنه وتقديمه ساخناً ويمكن تسخينه فى أىّ وقت، يمكن تقديمه على الإفطار أو السحور أو العشاء الخفيف بجانب الخبز. يمكننا وضعه فى أكياس وتخزينه فى الفريزر لاستخدامه فى أىّ وقت نحتاجه.

طريقة إعداد وصفة الفول المدمس فى المنزل:

عند شراء الفول نقوم بشراء الفول الناعم ذو القشره الناعمة. كلما زادت مدة تنقيعه كلما قل مدة التسوية. عندما نقوم بحفظ الفول فى الفريزر يجب وضع القليل من الزيت حتى لا يتغير لونه.

اسرار نجاح الفول المدمس: