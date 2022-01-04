اصنعي شوربة الخضار الغنية بالفيتامينات والمعادن بمكونات من منزلك

يعتبر جميع أنواع الخضراوات مفيدة بشكل كبير نظراً لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، ولابد من تناول تلك الأشياء بشكل كبير وتوظيفها في وجبات معينة مثل شوربة الخضار التي تضم أكثر من نوع من الخضروات وتمد الجسم بالطاقة ولا بد من الإكثار من تناولها في تلك الفترات حتى تعمل على تقوية المناعة، ولا يرتبط وجودها أو تحضيرها من الأمراض كما يعتقد البعض حيث يمكنك تحضيرها بمذاق رائع ولذيذ خاصة عند إضافة بعض البهارات التي تجعلها شهية وذات رائحة جذابة وأكثر ما يميزها أنها ذات مكونات متوفرة في جميع المنازل حيث يعتبر الخضراوات ذات سعر اقتصادي مناسب للجميع غير مكلف وفي ذات الوقت تعطي وجبة شهية ومفيدة لصحة الجسم، وإذا كنت ترغب في تحضير شوربة الخضراوات يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقه تحضير شوربة الخضروات

مكونات التحضير:

اثنين من صدور الدجاج.

ثمرة من الجزر.

حبة من البطاطس.

بهارات من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ملعقتين كبيرتين زبادي.

بصلة ناعمة.

مقدار كأس من حبوب البسلة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ثلاث ثمار من الكوسة.

واحده من مرقة الدجاج.

الخطوة الأولى نقوم بتقطيع البطاطس إلي قطع صغيرة ثم الكوسة إلي قطع حلقات دائرية رفيعة، وباقي قطع الخضراوات من الجزر والبسلة. ثانياً تحضير وعاء مناسب لحجم المكونات ثم ملئ الوعاء بالماء ثم إضافة زيت الزيتون ويتم تقليبهم ثم نتركهم. تجهيز صدور الدجاج ونقوم بوضعها مع الخضروات كما هي بالإضافة إلي البهارات والملح ومرقة الدجاج ثم نقوم بوضع غطاء على المكونات حتى الغليان بحيث نتركها على نار هادئة. وضع الزبادي في الخلاط الكهربائي ثم إضافة جميع الخضراوات التي تم طهيها دون الدجاج ثم فرمها جيداً حتى تكون مثل الشوربة ثم نقلها مرة أخرى بعد الفرم إلي الوعاء حتى تغلي وبعد ذلك يتم تقطيع صدور الدجاج إلي قطع صغيرة مع شوربة الخضار وتقديمها في أطباق للحساء بمذاق رائع. ويمكنك حفظها بالثلاجة أو الفريزر حتى تحفظ لأوقات طويلة، مع العلم أنه كلما تم تناولها بشكل طازج كلما تم الاستفادة من فوائدها المتعددة بشكل أكبر.

طريقة التحضير: