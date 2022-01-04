بخطوات بسيطة.. تعرفي على سر تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم تماماً

تتبيله الفراخ المشوية بطريقة مميزة مثل المطاعم، تعتبر الفراخ المشوية من أحد أشهى وأفضل الأطعمة المحبوبة والمفضلة للجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، ولا شك أن الكثير منا يفضل طعم الفراخ المشوية ويقوم بشرائها من الخارج لعدم معرفة الطريقة الصحيحة لتحضيرها في المنزل، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل بطريقة تضاهي المطاعم والمحلات بطريقة بسيطة حيث تعتمد الفراخ المشوية على التوابل بشكل أساسي فتابعوا معنا الخطوات.

سر تتبيلة الفراخ المشوية

الفراخ المشوية تعد من أفضل البروتينات التي ينصح بها الأطباء، ويعتمد عليها في نظام غذائي سليم، حيث تدخل ضمن قائمة الغذاء لمتبعي الحمية الغذائية، تعتمد الفراخ المشوية في تحضيرها على التتبيلة التي تعطي المذاق اللذيذ والشهي وتمنحها النكهة المطلوبة.

فرخة مقطعة إلى أجزاء متساوية.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من الخل.

ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة.

مقدار مناسب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

بصلتان بحجم كبير.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

حوالي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

كمية مناسبة من الملح.

مكونات تتبيله الفراخ المشوية

يتم تقطيع البصل وفرمه جيداً ويتم تصفيته من الماء ويوضع في وعاء جانباً.

ثم يتم وضع المكونات السابقة في وعاء مناسب ويتم خلطهم بشكل جيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم صنع فتحات صغيرة بالفراخ ونضع مكونات التتبيله التي سبق تحضيرها.

نقوم بوضع الدجاجة في إناء عميق ونقوم بتغطيتها بالكامل بالتتبيله حتى يتم تغطيتها جيداً.

تترك في الثلاجة فترة لا تقل عن ٤ساعات.

بعد خروج الدجاجة من الثلاجة نقوم برصها في صينية فرن ثم توضع في الفرن على درجة حرارة عالية إلى أن تنضج تماماً مع مراعاة تحمير وجه الدجاج من الأعلى.

بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل تتبيله الفراخ المشوية في المنزل بطريقة احترافية مثل المطاعم والمحلات ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.