طريقة عمل السمبوسة بكل سهولة في المنزل وطريقة حشوها

هناك العديد من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها جنباً إلى جنب مع الوجبات الرئيسية، والتي يمكن تحضيرها مسبقًا لتسهيل الأمر على ربة المنزل، مثل السمبوسة التي تستغرق وقتًا طويلاً في التحضير، كما يمكنك شراء العجين الجاهز من المتاجر، وتعبئته وتخزينه، كما يجب الإشارة أن السمبوسة تعتبر من الوصفات السهلة للغاية التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما يجب أن نقول إن السمبوسة تعتبر من الأكلات المفضلة لدي العديد من الأشخاص سوف نقدم لكم اليوم المكونات وطريقة التحضير في المنزل بكل سهولة.

كوبان من الدّقيق الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتيّ.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ حسب الحاجة.

ضعي الدقيق والملح والزيت النباتي في وعاء عميق واخلطيهم جيدًا بملعقة خشبية، ثم أضيفي الماء تدريجيًا وابدئي بالعجن بيديك واستمري لمدة عشر دقائق حتى تحصلي على عجينة لزجة.

غطي الوعاء واتركيه لمدة خمس عشرة دقيقة حتى يهدأ وتشكل العجينة بسهولة.

تقسم العجينة إلى 4 أقراص، وتغطى وتترك لمدة عشر دقائق.

افردي كمية قليلة من زيت الزيتون على سطح الرخام ووزعي العجين بعصا فردية حتى نحصل على عجينة رفيعة للغاية، ثم قطعي العجين طولياً وبشكل متساوٍ بسكين حاد، ثم املئي كل شريحة بقليل من الحشوة، ثم غلفيها واستمر في الخطوات السابقة حتى تنتهي عملية التعبئة.

نسكب كمية كبيرة من الزيت النباتي في قدر عميق ونضع المقلاة على نار عالية، ونتركها حتى يسخن الزيت جيداً، ثم نخفض الحرارة إلى متوسطة ونضيف السمسم تدريجياً ونقلبها حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نخرجه من الزيت ونضعه في طبق به ورق تجفيف للتخلص من فائض الزيت.

طريقة عمل السمبوس

حشوة اللحمة بالخضار

المكونات

مئتا غرام من اللحم المفروم ناعماً.

بصلة صغيرة مفرومة فرماً ناعماً.

جزرة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة ومسلوقة.

حبة من البطاطا متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات متوسطة ومسلوقة.

ربع كوب من البقدونس المفروم فرماً ناعماً.

ربع كوب من البازيلاء المسلوقة.

ملح وفلفل أسود حسب الرّغبة.

ملعقة صغيرة ونصف من البهارات المُشكّلة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمّون المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.