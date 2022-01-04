مقبلات السفرة الشهية كرات البطاطس المحشية بالدجاج في البيت بكل سهولة

تعد كرات البطاطس المحشية من الأكلات الشهية للغاية ويفضلها العديد من الأشخاص نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية، وهي من الأكلات التي يعشقها الأطفال ولهذا تحرص السيدات على إعدادها بشكل دوري لأطفالهن وهي عبارة بطاطس مسلوقة يتم حشوها باللحم المفروم أو الجبن ويتم إعدادها بسرعة باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة إعداد كرات البطاطس المحشية في البيت، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين بشكل يومي ونستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة من أشهى وصفات المطبخ العربي والعالمي.

ثلاثة حبات من البطاطس المسلوقة.

نصف كوب من الحليب الجاف.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخبز المحمص المطحون

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

فصين من الثوم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

بيضتين.

خضار مشكل.

نصف كوب من الطحين الأبيض.

أربعة قطع من صدور الدجاج.

رشة من الملح.

قومي بتحضير الحشوة من خلال خلط صدور الدجاج مع البهارات والخضار والبقدونس والثوم والملح والفلفل الأسود وقلبي جيداً.

كوري عجينة البطاطس واصنعي منها كرات متوسطة الحجم ثم قومي بحشوها بالخليط السابق.

اخلطي الدقيق الأبيض مع الحليب الجاف ثم قومي بوضع الخليط على نار هادئة .

رصي كرات البطاطس في صينية الفرن وافرغي عليها خليط الحليب والدقيق.

وادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها حتى يكتسي سطحها باللون الذهبي.

وبعد ذلك أخرجيها وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.

كرات البطاطس المحشية بالدجاجخطوات إعداد البطاطس المحشية بالدجاجكرات البطاطس المحشية بالجبنة

تعد الجبنة إحدى أشهى الحشوات التي تُستخدم في إعداد البطاطس المحشية ويتم إعدادها من خلال الخطوات التالية:

ثلاثة حبات من البطاطس المسلوقة.

نصف كوب من الطحين الأبيض.

فصين من الثوم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

½ كوب من الجبنة الموزاريلا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بيضتين.

رشة من الملح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخبز المحمص المطحون.

قومي بخلط البطاطس المسلوقة مع الملح والثوم والبقدونس وقلبي جيداً.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من عجينة البطاطس واحشيها بالجبنة.

اغمسي كرات البطاطس في الدقيق الأبيض ثم مرريها على البيض وغلفيها بطبقة من الخبز المحمص المطحون.

أحضري وعاء القلي وضعيه على النار وانتظري حتى يغلي الزيت ثم قومي بوضع كرات البطاطس فيه واتركيها حتى تكتسب اللون الذهبي وبعد ذلك أخرجيها وضعيها على المناديل الورقية حتى تمتص الزيت الزائد.

طريقة تحضير البطاطس المحشية بالجبن