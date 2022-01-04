كريم النشا والقهوة الطبيعي لتفتيح البشرة بمكونات سهلة وبسيطة

كل النساء تريد باستمرار التعرف عن الطرق الطبيعية التي تقم بتخليصهن من كل مشاكل البشرة وذلك بالبعد عن استخدام كل المكونات الصناعية المؤدية إلى ظهور الكثير من الحبوب والبقع بالبشرة، هذا بجانب أن كريم النشا والقهوة من بين الأمور التي يتم البحث عنها من جانب الفتيات بشكل مستمر، حيث أن هذا الكريم يقم بتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين وكذلك يقوم بالقضاء على التجاعيد الموجودة بالبشرة.

كريم النشا والقهوة الطبيعي

ترغب جميع السيدات في الحصول على بشرة صافية خالية من الشوائب والتجاعيد، وكذلك تريد كل فتاة أن تحصل على بشرة بيضاء ناعمة ومشدودة وغير مترهلة، وهناك الكثير من المنتجات التي تقوم بإعطائك تلك النتائج المذهلة لكن تكون باهظة الثمن، لهذا السبب فالكثير من النساء تبحث عن إعطائهم نفس النتائج ولكن بأقل التكاليف وبالمكونات الطبيعية.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من النشا.

قهوة “ملعقة كبيرة”.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قومي في البداية بإحضار وعاء عميق لتضعي به كلاً من النشا وزيت جوز الهند وتابعي التقليب بشكل جيد إلى أن يتم الامتزاج جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة كبيرة من القهوة وتابعي التقليب.

بعدها قومي بوضع الخليط في الثلاجة حتى مرور حوالي ربع ساعة، ومن ثم قومي بإخراجها مجدداً.

بعد ذلك قومي بتوزيع الكريم بالتساوي على الوجه وتابعي التدليك بلطف.

بعد مرور حوالي ١٠ دقائق، قومي بمسح الكريم بشكل جيد بواسطة منديل ورقي.

في النهاية قومي بغسل الوجه جيدًا بواسطة الماء، مع تطبيق تلك الوصفة حتى مرتين أسبوعياً لكي تحصلين على أفضل النتائج المرجوة والمرادة.

ملعقة كبيرة من النشا.

فازلين “ملعقة كبيرة”.

عصير ليمون “ملعقة كبيرة”.