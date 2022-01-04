سر ملعقة من النشا لإزالة شعر العانة والجسم في المنزل بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الداكنة

إزالة الشعر الزائد بالنشا من الممكن أن تتم بمنتهى السهولة من خلال خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تعمل على تحضير التركيبة وتكون الخلطة الطبيعية من النشا بسيطة التحضير من خلال توفر مختلف المكونات التي تساعد في عمل أفضل الوصفات التي يعد لها دور كبير في التخلص تماما ونهائيا من مشكلة الشعر الزائد على سطح البشرة، ومن خلال ما يأتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية والتي عن طريقها بالإمكان التحضير لخليط النشا والذي يعمل على التحسين من لون الجلد ووقايته من الكثير من المشكلات الجلدية. وفيما يأتي أهم المكونات والطريقة المتبعة للتحضير.

إزالة الشعر الزائد بالنشا

تركيبة طبيعية تعد من أفضل التركيبات التي تسعد في الحصول على الجلد خالي تمام من الشعر، والتركيبة تعتبر من التركيبات البسيطة الآمنة على البشرة والتي لها دور كبير في التحسين من لون الجلد ووقايته من الجفاف كما تعتبر وصفة النشا من وصفات العناية بالبشرة ولها دور في تحقيق النضارة للبشرة علاوة على التحسين من مظهر الجلد بإزالة تامة للشعر.

مكونات خليط النشا المزيل للشعر

من الممكن أن يتم استعمال المكونات التالية:

ملعقة من مكون النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة من مكون بودرة الترمس.

ملعقة من مكون بودرة الحمص

ملعقة صغيرة من مكون جل الصبار.

قطرات من عصير الليمون.

القليل من مكون ماء الورد.

ملعقة من مكون زيت الزيتون.

ملعقة من مكون زيت اللوز.

طريفة التحضير للخليط

الخليط من الممكن أن يتم تحضيره من خلال الإذابة لمكون جل الصبار مع الفازلين مع إضافة بقية المكونات والنشا لا بد من التأكد من خلطه وبشكل جيد مع بقية المكونات لمنع وجود أي تكتلات تحد من الحصول على الإزالة الجيدة للشعر باستخدام هذا الخليط.

تطبيق الخليط على الجلد

من الممكن أن يتم استعمال النشا وخلطته الطبيعية من خلال وضع التركيبة على الجلد وترك الخليط على الجلد مدة ربع ساعة ومن ثم يتم تركها لتجف تماما ثم تفرك ومعها كل الشعر الزائد.