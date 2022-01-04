طريقة تحضير الفطير الشرقي بطريقة الشيف بالحشوات المبتكرة

الفطير الشرقي هو الأعلى في نسبة المبيعات على مستوى المطاعم المتنوعة بالشرق الأوسط، نظرا لاختلاف أطعمها المتميزة كما أنها لا تتكلف مبالغ كثيرة ومتوفرة بمطعم كثيرة، حيث يستخدم في تحضير الفطير الشرقي الكثير من الحشوات وفقا لما يفضله الأكيلة ويتشابه في طريقة تحضيره مع الفطير المشلتت لكنه يختلف قليلا لأنه يضم الكثير من الحشوات المتنوعة، وتشتهر به سيدات الريف بالإبداع في مجال الأكلات الشرقية خاصة الفطائر، لذلك سنتناول طريقة تحضير الفطير الشرقي الرائع عبر موقعنا في هذا المقال.

مكونات تحضير الفطير الشرقي

مكونات الفطير من أبسط ما يكون فتحتوي على مقادير بسيط يتم من خلالها تحضيره كالتالي

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ماء دافئ للعجن.

سجق.

جبنة قديمة.

عسل.

سكر.

جبن مشكلة.

زيتون.

نحتاج إلى بولة كبيرة للعجن، حيث نقوم بإذابة الماء والملح وننخل الدقيق.

ثم نقلبها بملعقة وعند تمسكهم نعجنها باليدين حتى تصبح عجينة طرية ومتماسك.

نترك العجينة لترتاح وتسهل الفرد لمدة عشر دقائق.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ونغطيها بفوطة.

في طبق نقوم بخلط الزيت والسمنة معا ونضعهم بجانب العجين.

نجهز سطح نظيف لفرد العجينة، ونقوم بأخذ قطع من العجينة ونبلل السطح بالسمنة.

كذلك نبلل اليدين بالسمين وتتوالي في فرد العجينة حتى تصبح فطيرة كبيرة.

نضع بها الحشوات المختلفة حسب الرغبة ونطبقها لتصبح على شكل دائرة ونضعها جانبا.

نقوم بتحضير كافة الكمية بالحشوات المختلفة.

نأخذ قطع العجين المدورة ونفردها براحة اليد قليلا.

نضعها على صينية وندخلها الفرن لمدة عشرة دقائق.

عندما نحصل على اللون الذهبي المطلوب نخرج الفطائر من الفرن.

أما بالنسبة لحشوة العسل أو الجبنة القديمة نضعها على سطح الفطيرة بعد التسوية.

ثم تلف رول وتقدم بالهناء والشفاء.

مكونات الحشوطريقة تحضير الفطير الشرقي

كما يمكن صناعة العديد من الفطائر بأشكالها المتعددة محشية أو سادة من نفس العجينة المعدة في هذا المقال، ويمكن متابعة أجدد الأكلات والوصفات على موقعنا في أي وقت.