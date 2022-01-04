احلى خبز ممكن تعملة... الخبز السحرى لجميع انواع السندوتشات طعمة تحفة

الخبز السحرى لجميع انواع السندوتشات، خبز يستخدم لعمل جميع أنواع السندوتشات، يباع بثمن باهظ في المحلات والافران، يمكن تناوله بدون اي شئ، ويمكن عمل له بعض حشوات، يتميز بطعمه الرائع، ويكون هش وخفيف ولذيذ، ويمكن عمله بأكثر من طريقة مختلفة.

الخبز السحرى لجميع انواع السندوتشات

المكونات الخبز السحري

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

بيضة.

ملعقة صغيرة خميرة.

رشة ملح.

كوب من الحليب.

ملعقة من السكر.

نقوم بوضع الحليب والبيضة والزيت فى وعاء عميق ونخلط جيدًا.

نضع ملعقة السكر ورشة الملح وملعقة الخميرة على الخليط السائل ونستمر فى التقليب حتى تصبح عجينة.

نترك العجينة جانبا لمدة ساعة حتى تختمر.

نأتي بالعجينة بعد تخمرها، نكورها كرات متوسطة ونتركها، حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.

نأتي بصينية منخفضة الأطراف او صاج مدهون بالزيت.

نضع فيه كرات العجين ونضغط عليها ضغطات خفيفة.

نقوم بدهن وجه العجين، بيضة ونرش سمسم.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 200، ونخرجها حتى تأخذ اللون الذهبى.

طريقة التجهيزطريقة عمل الخبز السحري

مكونات الخبز السحري

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

علبة زبادى.

كوب ماء دًافئ.

نصف كوب زيت.

بيضتان.

نقوم بوضع الخميرة والسكر في كوب المياه الدًافئ ونتركه جانبا حتى تتفاعل المكونات مع بعضها البعض.

فى بولة عميقة نضع الدقيق وعليه ربع ملعقة الملح وملعقة السكر ونقلب جيدًا.

نضيف الزيت مع الاستمرار في التقليب.

ونضيف البيضتان بعد خفقه ونضيف الزبادى مع مراعاة الاستمرار في التقليب.

نضيف خليط الماء والخميرة على الدقيق بالتدريج حتى يصبح لدينا عجينة طرية ناعمة متماسكة.

نتركها جانبا لمدة ساعة حتى تختمر.

نأتي بالعجينة بعد تخمرها، نكورها كرات متوسطة ونتركها، حتى ترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا.

نأتي بصينية منخفضة الأطراف او صاج مدهون بالزيت أو السمن.

يمكنك إضافة الحشوات حسب رغبتك ممكن جبن أو لحم.

نضع فيه كرات العجين ونضغط عليها ضغطات خفيفة.

نقوم بدهن وجه العجين، بيضة ونرش سمسم.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، ونخرجها حتى تأخذ اللون الأصفر الفاتح.

طريقة تجهيز