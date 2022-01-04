في 10 دقائق بس هتعملى أحلي بسبوسة حلواني طرية ومرمله هتعمليها أحسن من أشهر المحلات

أحلي بسبوسة حلواني طرية ومرمله، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص، حيث أن البسبوسة على الرغم من بساطة مكوناتها إلا أنها تتميز بطعم ونكهة مثالية تنال إعجاب كل من يتذوقها، ويقوم الكثير من الأشخاص بشراء البسبوسة من المحلات والمتاجر بأسعار عالية، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن عمل البسبوسة في المنزل بطريقة بسيطة وتكون مثل البسبوسة الجاهزة.

أحلي بسبوسة حلواني طرية ومرمله

عن طريق اتباع الخطوات التالية سوف تقومين بتحضير بسبوسة لذيذة مثل البسبوسة الذي يتم تناولها وشرائها من أي متجر للحلويات:

3 أكواب سميد بسبوسة.

نصف كوب شربات ثقيل.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

ملعقة من الطحينة.

¾ كوب سمن.

مقدار ¾ كوب سكر.

¾ كوب لبن.

مكونات الشيرة

كوب وربع من الماء.

مقدار كوب وربع سكر.

نصف ليمونة.

مكونات عمل البسبوسة

في إناء نقوم بوضع جوز الهند والسميد و نمزج المكونات مع بعضها البعض.

وفي إناء آخر نقوم بإضافة السكر واللبن الفاتر والشربات والسمن ونقوم بمزجهم جيداً حتى يختفي السكر ويذوب تماماً.

نقوم بوضع خليط السميد وجوز الهند على الخليط السائل ونقوم بخلط المكونات جيداً حتى يصبح المكونات متجانسة تماماً.

وجوز الهند على الخليط السائل ونقوم بخلط المكونات جيداً حتى يصبح المكونات متجانسة تماماً. في صينية للفرن مقاس 28 سم يتم دهنها بالطحينة والسمن، ثم يتم سكب مكونات العجينة وتوزيعها جيداً في الصينية بالكامل لكي تكون متساوية تماماً من جميع الجوانب.

نقوم بإدخال صينية بسبوسة فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 220 درجة مئوية حتى تمام النضج وحتى تصل إلى اللون الذهبي.

فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 220 درجة مئوية حتى تمام النضج وحتى تصل إلى اللون الذهبي. بعد إخراج الصينية من الفرن نقوم بإضافة الشربات إلى البسبوسة حتى تتشرب الشربات بالكامل.

لتحضير الشيرة نقوم بإحضار إناء ونضيف إليه السكر والماء ونضع الإناء على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، وبعد ذلك نضع عصير نصف ليمونة إلى الخليط ونتركه على النار لمدة خمس دقائق أخرى حتى يغلي مرة أخرى، ثم يتم إطفاء النار ويوضع الشربات وهو ساخن على صينية البسبوسة عقب خروجها من الفرن مباشرةً.

طريقة تحضير البسبوسة

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بطريقة بسيطة مثل البسبوسة التي يتم شراؤها من الخارج وأفضل منها أيضاً.