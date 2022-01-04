هاتي ملح و كركم وتعالى أقولك على وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون أي الألم هيظهر بعد فترة طويلة

وصفة جبارة لإزالة شعر الوجه والجسم كله، هناك طرق ووصفات كثيرة لإزاله الشعر، منها التي تعرض البشرة للحساسية والالتهابات، وهناك وسائل تسبب الألم مثل الشمع، ووسائل تسبب الجروح وتجعل الشعر ينمو أكثر وأسمك ومنها الشفرة، ووصفات تسبب أضرارًا كثيرة للبشرة، لكن أثبت الطب أن الملح من الطرق الفعالة والآمنة لإزالة الشعر، لذا سنقدم لكم اليوم عدة وصفات بالملح والكركم لإزالة شعر الوجه والجسم بدون ألم.

نصف كوب من الكركم الأصفر الخاص بالبشرة.

نصف كوب من الملح الخشن.

كوب إلا ربع من الحليب.

يتم خلط نصف كوب من الكركم مع نصف كوب من الملح، ويتم وضع الحليب رويدا حتى الحصول على عجينة متماسكة يمكن فردها.

مكونات وصفة الكركم والملح لإزالة الشعرطريقة تحضير وصفة الكركم لإزالة الشعر

نقوم بتنظيف الوجه جيدًا بالماء والصابون كي تكون البشرة نظيفة، نقوم بوضع الخليط على البشرة حيث مناطق تواجد الشعر، ونقوم بتحريكها على الوجه في حركات دائرية لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الوفير.

إذا ترك الكركم علامات صفراء على وجهك، يتم وضع تونر ومرطب للبشرة، كما يمكنك الاحتفاظ بالخليط ليوم آخر فقط في البراد حتى لا يفسد، تستخدم الوصفة يوميا لمدة أسبوع لنتائج مرضية.

طريقة الكركم والملح في إزالة الشعرخلطة الملح والكركم لإزالة الشعر

مكونات خلطة الملح لإزالة الشعر

7 ملاعق صغيرة من ملح البحر.

6 ملاعق صغيرة من الكركم.

7 ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت تفضلينه.

يتم خلط كل من الكركم والملح ويتم وضع الحليب تدريجياً حتى يصبح الخليط متماسك، ويتم وضع ملعقة ماء الورد مع التقليب.

يتم غسل البشرة جيدًا قبل وضع الوصفة.

يتم وضع الخليط على مناطق نمو الشعر في الوجه.

يترك لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بفركه في حركات دائرية لمدة 25 تقريباً.

يتم بعدها يشطف الوجه بالماء الوفير البارد.

يتم تنشيف الوجه جيدًا ووضع كريم مرطب وقابض للمسام حتى لا يترك الكركم آثار صفراء.

تكرر الوصفة يومياً لمدة 7 أيام لأفضل نتيجة.

كما يمكن تخزينها ليوم واحد فقط.

طريقه تجهيز الملح لإزالة الشعرطريقة تحضير الملح لإزالة الشعر